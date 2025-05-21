的士司機機場疑騷擾網約車乘客　女乘客盼對方停止：我有小孩在｜網上熱話

的士業界多次批評政府規管不力，導致生意被網約車衝擊，近日更發起連串行動表達不滿。網上流傳一段短片，顯示一輛的士和私家車在機場懷疑發生交通意外後，的士司機突上前拍攝私家車的乘客，並獲對方確認是網約車，而私家車司機期間亦多番呼籲「唔好騷擾我啲客人」。抱著小孩的女乘客屢次被拍攝後，亦表示「我有小孩子在……」，希望對方可停止。有網民認為，片中的士司機行為嚴重影響香港形象、打擊旅遊業，亦有人覺得遇上有人懷疑非法載客取酬，便應即時報警處理。

▼網傳的士司機拍片逐格睇▼

以普通話多番問乘客問題

周三網上流傳一段長61秒、由的士司機拍攝的短片，可見一輛黑色私家車懷疑在赤鱲角暢達路、機場的士上客等候區茶檔對開位置，與一輛市區的士發生交通意外。片段開首顯示，該私家車的右邊車門已經打開，的士司機一度把鏡頭伸入車廂內，並用普通話詢問車內乘客是否「網上約的車」，獲車內一名抱著小孩的女子以「嗯」回應。

的士司機其後再以普通話追問「你付了多少錢」，獲女子回應說240元後，隨即用普通話高呼「兩百四你坐這個車」，又走到車頭拍攝及朗讀私家車車牌號碼，大叫「二百四十蚊，二百四十蚊就可以坐架私家車原來」。的士司機之後返回私家車旁，用普通話問乘客「你身體有沒有事啊」，女子回應「沒有」並提到「我有小孩在……」。