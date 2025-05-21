的士司機機場疑騷擾網約車乘客　女乘客盼對方停止：我有小孩在｜網上熱話

的士業界多次批評政府規管不力，導致生意被網約車衝擊，近日更發起連串行動表達不滿。網上流傳一段短片，顯示一輛的士和私家車在機場懷疑發生交通意外後，的士司機突上前拍攝私家車的乘客，並獲對方確認是網約車，而私家車司機期間亦多番呼籲「唔好騷擾我啲客人」。抱著小孩的女乘客屢次被拍攝後，亦表示「我有小孩子在……」，希望對方可停止。有網民認為，片中的士司機行為嚴重影響香港形象、打擊旅遊業，亦有人覺得遇上有人懷疑非法載客取酬，便應即時報警處理。
▼網傳的士司機拍片逐格睇▼
以普通話多番問乘客問題
周三網上流傳一段長61秒、由的士司機拍攝的短片，可見一輛黑色私家車懷疑在赤鱲角暢達路、機場的士上客等候區茶檔對開位置，與一輛市區的士發生交通意外。片段開首顯示，該私家車的右邊車門已經打開，的士司機一度把鏡頭伸入車廂內，並用普通話詢問車內乘客是否「網上約的車」，獲車內一名抱著小孩的女子以「嗯」回應。
的士司機其後再以普通話追問「你付了多少錢」，獲女子回應說240元後，隨即用普通話高呼「兩百四你坐這個車」，又走到車頭拍攝及朗讀私家車車牌號碼，大叫「二百四十蚊，二百四十蚊就可以坐架私家車原來」。的士司機之後返回私家車旁，用普通話問乘客「你身體有沒有事啊」，女子回應「沒有」並提到「我有小孩在……」。
的士司機爆粗鬧私家車司機
此時，私家車司機終打破沉默，三度呼籲的士司機「唔好騷擾啲客人」，的士司機突激動要求對方不要推開他，揚言拍攝他人不犯法然後繼續拍攝車內乘客。私家車司機重申「你唔好騷擾我啲客人」，的士司機就反問「哦，邊啲係你嘅客人啊」。雙方其後分別警告對方不要觸碰自己和私家車，當中的士司機大叫「你撞到我架車啊，×你老×」。坐在車內前座的男乘客見狀欲調停兩人，惟隨後被的士司機關上前門，最後相信有機管局職員上前了解，片段至此結束。
影片在社交網站引起熱議，有網民認為「確實無品，嚴重影響香港形象，打擊旅遊業」、「的士佬開口埋口×老母。你睇下人地做客幾咁有禮貌底(抵)你冇生意」、「你影個小朋友做乜？關個小朋友乜事先？你唔高興可以影車牌影個司機」、「多數係車主才會咁激動嘅。」同時，亦有人建議拍攝者應「即刻報警有人非法載客取酬」，「做非法野(嘢)！唔出事咪無事囉！這單出左(咗)事發生交通意外！一定會比對方追究，同你搶更(緊)人飯碗一定追究更(梗)你。」