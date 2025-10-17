的士司機疑不滿乘客隨行物品多拒載 揚言「上咗我都唔車你」 被罰款1200元

女乘客與其外傭於去年10月，在西貢欲乘搭市區的士（「紅的」）前往清水灣住所，遭司機質問為何不乘搭「綠的」。當外傭打算將物品放置車尾箱時，司機不但關上車尾箱，更稱「上咗我都唔車你」。涉案57歲的士司機被票控「的士拒絕租用」罪名，經審訊後，裁判官今日（17日）於九龍城法院裁定被告罪成，考慮到被告初犯及屬單一事件，判罰款1,200元。 被告胡建祥，被票控一項「的士拒絕租用」罪，指其於2024年10月13日下午5時47分，在西貢福民路的士站，身為的士司機，在無合理辯解下拒絕接受胡姓女乘客。

被告：上咗我都唔車你 女乘客作供時指，當日她與女外傭在西貢購物後，打算乘的士回清水灣住所，欲登上被告的的士時，被告重複問她為何不乘搭新界的士，正常外傭想把膠箱、晾衫架等物品放入車尾箱時，被告指空間不足，猛力蓋上車尾箱。女乘客便嘗試把物品放在後座，被告卻稱：「你唔好夾硬上我架車，上咗我都唔車你。」然後，又指她應找客貨車。女乘客最終下車，並拍下被告車牌號碼，被告亦拍攝她們並稱：「我影你哋幾多嘢。」 裁判官：女乘客的證供簡單直接 裁判官裁決時表示，女乘客的證供簡單直接，辯方曾質疑女乘客為何沒有當場報警，但法官認為任何人都不會想因此事而影響其行程。辯方亦質疑女乘客在警署錄取的書面供詞中，沒有提及被告用力關上車尾箱和多次問她為何不乘搭「綠的」等，法官指並非關鍵及不影響證供可信性。



被告出庭自辯稱，自己任職的士司機9年，指女乘客當日從前方另一輛的士下來，隨後才上了被告的的士。當時被告曾問對方為何要換另一輛的士，她稱因隨行物品未能放入車尾箱，被告才打開車尾箱，讓她嘗試放物品，又指如未能把全部物品擺入，試圖將物品放到前座，被告指會阻礙駕駛視線，被告認為女乘客疑感不滿而改搭另一輛的士。 裁判官認為，被告的說法有多處不合理，若女乘客曾因物品過多需改搭的士，她在上車前，理應先詢問被告車尾箱是否有足夠空間，否則只會更廢時失事。裁判官補充，被告指女乘客嘗試把物品放在前座乘客位，惟前座空間更少，沒有理由這樣做，拒絕接納被告說法。

裁判官：因女乘客攜帶大量物品而拒載 裁判官指，被告案發時未等外傭把物品放入車尾箱，便用力關上車尾箱，又稱女乘客太多物品，應找客貨車，後來亦拿出手機拍攝對方，認為被告因女乘客攜帶大量物品而拒載，故裁定被告罪成。裁判官判刑時，考慮被告過去沒有交通定罪記錄，本案屬單一事件，判罰款1,200元。 案件編號：KCS5168/2025