的士司機自發放蛇打擊白牌車　警列交通投訴處理(有片)

的士司機自發「放蛇」打擊白牌車。昨日網上流傳影片及相片，顯示有人乘坐一輛懷疑白牌車期間用手機拍攝司機，當抵達啟德郵輪碼頭，即表示轉交警方採取行動。相片所見，多輛懷疑白牌車在啟德郵輪碼頭接受警方調查。警方回覆傳媒查詢時表示，昨日下午4時35分，有的士司機報案，指有人懷疑經營白牌車。警方到場經調查後，登記涉事司機及車輛資料，案件暫列「交通投訴」處理，並指，相關事件並非警方行動。據指，事件中涉及7輛車。

有聲稱的士業界人士兼行動發起人表示：「因為白牌車搶了我們好多客人。現決定今天(16日)下午4時在觀塘郵輪碼頭。進行我哋放蛇行動。來打擊白牌車。希望警方配合我哋行動。將白牌車繩之於法。維護香港法治。」

