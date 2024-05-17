的士司機自發放蛇打擊白牌車　警列交通投訴處理(有片)

的士司機自發「放蛇」打擊白牌車。昨日網上流傳影片及相片，顯示有人乘坐一輛懷疑白牌車期間用手機拍攝司機，當抵達啟德郵輪碼頭，即表示轉交警方採取行動。相片所見，多輛懷疑白牌車在啟德郵輪碼頭接受警方調查。警方回覆傳媒查詢時表示，昨日下午4時35分，有的士司機報案，指有人懷疑經營白牌車。警方到場經調查後，登記涉事司機及車輛資料，案件暫列「交通投訴」處理，並指，相關事件並非警方行動。據指，事件中涉及7輛車。
有聲稱的士業界人士兼行動發起人表示：「因為白牌車搶了我們好多客人。現決定今天(16日)下午4時在觀塘郵輪碼頭。進行我哋放蛇行動。來打擊白牌車。希望警方配合我哋行動。將白牌車繩之於法。維護香港法治。」
乘客：你等等 阿sir過嚟招呼你
流傳的其中一段影片顯示，車廂內乘客以手機拍攝司機，乘客指示：「喺前面落。」未幾，乘客再表示：「你等等，阿sir過嚟招呼你㗎喇。」另一片段顯示，有人在啟德郵輪碼頭拍攝一輛剛抵達的私家車指：「呢架係。」私家車後座乘客落車後向拍片者揮手打招呼，一名警員行到私家車旁與司機交談。
根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。