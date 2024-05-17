的士司機自發放蛇打擊白牌車 警未發告票拘捕 的士業議會稱未參與(有片)

的士司機自發「放蛇」打擊白牌車。昨日網上流傳影片及相片，顯示有人乘坐一輛懷疑白牌車期間用手機拍攝司機，當抵達啟德郵輪碼頭，即表示轉交警方採取行動。相片所見，多輛懷疑白牌車在啟德郵輪碼頭接受警方調查。警方回覆傳媒查詢時表示，昨日下午4時35分，有的士司機報案，指有人懷疑經營白牌車。警方到場經調查後，登記涉事司機及車輛資料，案件暫列「交通投訴」處理，並指相關事件並非警方行動。 警方稱於昨日下午接獲投訴，指有白牌車涉嫌非法載客，涉及7架車輛，警員登記涉事司機資料後，未有發出告票或作出拘捕，事件列作「交通投訴」處理，交由東九龍交通調查隊跟進。

有聲稱的士業界人士兼行動發起人表示：「因為白牌車搶了我們好多客人。現決定今天(16日)下午4時在觀塘郵輪碼頭。進行我哋放蛇行動。來打擊白牌車。希望警方配合我哋行動。將白牌車繩之於法。維護香港法治。」 的士業議會稱與事件無關 的士業議會主席黃卓邦表示，行動並非由議會發起，強調與事件無關。 周國強稱不建議 籲業界克制 的士小巴總商會理事長周國強表示留意到相關片段，需時了解實際情況，強調打擊Uber白牌車應由警方執法，不建議業界自行「放蛇」，呼籲大家克制。周指出，業界認為警方目前打擊白牌車的執法工作，與他們的期望有失落和落差。他指，警察去年檢控白牌車只有50多宗，絕對不理想，希望警方多投放警力處理。

