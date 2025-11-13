熱門搜尋:
全運會 網上熱話 新店關注組 立法會選舉2025 壽司郎 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-11-13 17:18:24

的士司機認國慶黃金周東壩濫收車資　停牌4周罰款2000蚊

分享：
國慶黃金周期間，西貢萬宜水庫東壩今年成為遊客打卡熱點。(資料圖片/圖非涉事的士)

國慶黃金周期間，西貢萬宜水庫東壩今年成為遊客打卡熱點。(資料圖片/圖非涉事的士)

一名53歲的士司機於國慶黃金周期間，在西貢萬宜水庫東壩企圖濫收5名旅客車資，開價每人100元，才願接載對方到落馬洲口岸，遇到附近正在進行打擊的士違規情況的警員目擊事件，當場「斷正」拉人。的士司機今日於觀塘裁判法院承認一項「企圖收取超過訂明收費率的的士租用費」罪，裁判官丘國新判刑提到，近年的士服務遭人詬病，批評被告行為「好唔要得」，判罰款2000元及停牌4星期。

官斥行為「好唔要得」

被告葉浩祥，被控於10月3日，在西貢萬宜路萬宜水庫東壩身為一輛供租用的的士之司機，無合理辯解而企圖收取超過《道路交通(公共服務車輛)規例》附表5所指明的適當收費率。被告過去沒有刑事定罪紀錄，但有兩次交通紀錄，包括超速及不小心駕駛。沒有律師代表的被告求情指，仍以駕駛的士為生，且表明不會再犯。

adblk5

標準收費約417元要求收500元

案情指當日傍晚6時許，3名警員在萬宜水庫東壩附近打擊的士違規情況，見到有5名旅客正在詢問被告，可否按咪錶收費、接載他們到落馬洲管制站，但被告拒絕並要求每人支付100港元。警員隨後在東壩截停被告之的士及將他拘捕，當時5名旅客仍未付款。警誡下，被告稱「我一時貪心，先至收100蚊一個人去福田口岸，下次唔敢，畀次機會」。經事後計算，該程車資正確收費應為417.2港元，低於被告當時要求收取的500港元。

求情指「不會再犯」

丘官判刑時指的士服務遭人詬病多年，批評被告行為「好唔要得」，判處罰款2,000元及暫停的士駕照4星期。被告一度對停牌表達不情願，「希望以後揸返的士」，丘官則指被告4星期後便可以再駕駛的士。

案件編號：KTCC 2155/2025

急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 的士司機扣分制｜濫收車費/拒載/兜路點罰？（am730製圖） 的士司機扣分制｜扣3分（am730製圖） 的士司機扣分制｜兜客扣5分（am730製圖） 的士司機扣分制｜拒載扣10分（am730製圖） 的士司機扣分制｜扣滿15分停牌3個月（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad