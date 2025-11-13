的士司機認國慶黃金周東壩濫收車資　停牌4周罰款2000蚊

一名53歲的士司機於國慶黃金周期間，在西貢萬宜水庫東壩企圖濫收5名旅客車資，開價每人100元，才願接載對方到落馬洲口岸，遇到附近正在進行打擊的士違規情況的警員目擊事件，當場「斷正」拉人。的士司機今日於觀塘裁判法院承認一項「企圖收取超過訂明收費率的的士租用費」罪，裁判官丘國新判刑提到，近年的士服務遭人詬病，批評被告行為「好唔要得」，判罰款2000元及停牌4星期。

官斥行為「好唔要得」

被告葉浩祥，被控於10月3日，在西貢萬宜路萬宜水庫東壩身為一輛供租用的的士之司機，無合理辯解而企圖收取超過《道路交通(公共服務車輛)規例》附表5所指明的適當收費率。被告過去沒有刑事定罪紀錄，但有兩次交通紀錄，包括超速及不小心駕駛。沒有律師代表的被告求情指，仍以駕駛的士為生，且表明不會再犯。