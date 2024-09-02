的士司機質素不外乎「錢嘅問題」　商會信換新車有助年輕人入行

的士司機服務質素屬城中熱話，不時被指質素欠佳或良莠不齊。香港的士小巴商總會理事長陳洲與兩位理事會成員接受《am730》訪問時，坦言這不外乎是「錢嘅問題」，認為很多問題都源於收入，例如有司機在的士站排隊半小時後，接載到「行兩條街就落車」的客人，「你諗佢心情點先？」副理事長張秉江補充指，曾經有建議指起錶價可由現時首兩公里收二十多元，改為首4公里收50元，相信都有助解決類似問題。

行業同樣面對缺乏新血的困境，商會副秘書長袁漢鈞認為，路面上如果有更多新款的士或新車，如電動的士，「乘客當然想坐下新車，同埋新車都吸引咗一部分年輕人入行，你年輕人見到舊車梗係唔係好想揸啦」，更有司機會把落地兩、三年的新車當作自己車，「保養好好多，乾淨啲、錫車啲。」他續說，現時新人只需要安裝數個幫助接客的應用程式，便已很容易有生意，增加在行內的生存空間。不過，陳洲承認吸引年輕人入行要花很多工夫，難短期內做到，特別是要改變固有司機壞習慣和市民印象，張秉江亦期望透過的士車隊挽回市民信心，認為壞印象容易令市民刻骨銘心。

立法會早前討論的士加價申請時，有議員建議進一步放寬考取的士駕駛執照要求，當時運輸署指早前降低商用車牌應考門檻後，報考的士牌人數已經錄得逾一成增長。不過，商會仍認為現有制度的考核內容不合時宜，舉例指有題目關於某地標位於哪條街道，袁漢鈞直言「其實你一撳個GPS就知點去㗎啦，你唔使佢知邊條街㗎嘛」，又相信政府如強制每輛的士都安裝GPS已經能解決問題。張秉江補充稱，「大家需要嘅係好啲嘅服務，應該係考下佢哋呢啲，而唔係道路。」

換電動的士進度視乎政府步伐

另外，政府目標2027年有約3,000輛電動的士投入服務。張秉江表示，5隊的士車隊現時分別有300輛至1,000輛的士，由電動車、混能車和油電車組成，惟坦言全港如果要達到該目標，需要逾1,000個快速充電樁供的士使用才足夠，又稱的士車隊更換電動車的進度，受充電樁安裝進度而定，「政府做得快就可以促進(進度)。」

雖然內地已經有電動的士以換電池方式代替停車充電，但張秉江相信本港仍會先試行充電方案，換電池技術亦比較新和較昂貴。袁漢鈞就提到，現時全港約有1,500個快速充電站，的士要45至60分鐘才能充滿，而中速充電站則要4至5小時，同樣指出充電樁的數量會影響業界更換電動車的速度和數量。