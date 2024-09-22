的士司機違例記分制即日起生效　一文睇清扣分事項及罰則

的士司機違例記分制度即日起生效，記分制涵蓋11項罪行，並會按嚴重程度劃分成三級，分別記10分、5分和3分，包括濫收車費、拒載等記10分，兜客和兜路等記5分、拒絕發出收據等記3分等。當的士司機被記滿15分，其駕駛的士資格會被取消一段時間。運輸及物流局局長林世雄在扣分制生效前夕稱，希望記分制可更有效打擊業界內少數的害群之馬。

記10分須修習改進課程 記分制以兩年為限，當的士司機在任何兩年期間分數累計至指定水平，便會觸發相應的行動或罰則。期內的士司機如被記10分或以上，需要在指定限期內自費修習的士服務改進課程，記滿15分或以上更可被取消駕駛的士資格，首次停牌期為3個月，其後再被停牌每次為期6個月。