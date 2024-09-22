的士司機違例記分制即日起生效　一文睇清扣分事項及罰則

的士司機違例記分制度即日起生效，記分制涵蓋11項罪行，並會按嚴重程度劃分成三級，分別記10分、5分和3分，包括濫收車費、拒載等記10分，兜客和兜路等記5分、拒絕發出收據等記3分等。當的士司機被記滿15分，其駕駛的士資格會被取消一段時間。運輸及物流局局長林世雄在扣分制生效前夕稱，希望記分制可更有效打擊業界內少數的害群之馬。
記10分須修習改進課程
記分制以兩年為限，當的士司機在任何兩年期間分數累計至指定水平，便會觸發相應的行動或罰則。期內的士司機如被記10分或以上，需要在指定限期內自費修習的士服務改進課程，記滿15分或以上更可被取消駕駛的士資格，首次停牌期為3個月，其後再被停牌每次為期6個月。
立法會去年以68票贊成、3票反對和13票棄權，三讀通過《的士司機違例記分條例草案》。林世雄在扣分制生效前一日的網誌表示，深信大多數的士司機都本着以乘客為本的精神提供服務，希望記分制生效後可更有效打擊業內少數害群之馬，同時鼓勵奉公守法的司機，繼續提供優質的士服務。他又指，乘客如懷疑司機涉嫌有不當行為，可記下司機姓名、車牌、司機證編號、事發日期、時間和地點等資料，向1823、交通投訴組投訴或向警方舉報。
▼涵蓋罪行及被記分數▼
- 濫收車費：10
- 故意拒絕或忽略接受租用：10
- 拒絕或忽略駕駛的士至租用人指示的地方：10
- 毁損、損壞或更改的士計程錶：10
- 兜客：5
- 沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地 (俗稱「兜路」)：5
- 未經租用人同意，允許租用人以外的任何人登上的士 (俗稱「釣泥鯭」)：5
- 欺騙或拒絕知會乘客或有意乘車的人有關適當的收費及前往某處的路線：5
- 拒絕或忽略運載租用人要求數目的乘客：3
- 拒絕或忽略發出收據：3
- 沒有將的士計程錶設定於記錄位置：3