的士司機違例記分制實施半年，無司機因記分制被取消駕駛資格

根據運輸署紀錄，截至上月9日，共有66名的士司機被記分，涉及的罪行包括濫收車資、拒載、兜路等。當中，5名的士司機被記3分，12名的士司機被記5分，及49名的士司機被記10分。目前沒有的士司機被記15分或以上而須被取消駕駛的士資格。警方執法方面，在去年首三季共執法1,035次，其中913宗是司機未有在的士正確展示收費表、的士司機證等 。在去年首三季共檢控55次，全數被定罪。

鄭泳舜憂慮「黑的」削弱香港聲譽

立法會議員鄭泳舜提出書面質詢，指不少郊區和旅遊區（例如西貢和山頂）出現「黑的」，有關司機的違例行為（包括濫收車費、揀客、拒載、兜路等）嚴重影響旅客的體驗和香港「好客之都」的聲譽。運輸及物流局局長陳美寶回應指運輸署已印製載有本港的士收費率以及往來主要旅遊區的車費參考單張，並於機場、主要過境口岸及旅遊景點派發予旅客參閱。此外，運輸署已在全港主要的士站設置的士資訊牌，展示有關的士收費的資料。她強調政府關注旅客往來郊區及旅遊區的需求，因應旅遊景點的旅客流量、運作情況等，會適時檢視公共交通服務的安排