的士司機違例記分制本月22日生效　扣滿10分可取消駕駛的士資格 (附清單)

記10分須修習改進課程

在記分制下，的士司機如被記10分或以上，需要在指定限期內自費修習的士服務改進課程，記滿15分或以上更可被取消駕駛的士資格，首次停牌期為3個月，其後再被停牌每次為期6個月。運輸署本月初已再次透過與的士業界的定期會議和去信，向業界介紹記分制和相關法例的要求和詳情。