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2024-09-02 07:30:01

的士商會換屆理事長重出江湖　陳洲：無意傚上屆「進取」作風

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香港的士小巴總商會擬善用社交媒體，希望扭轉社會上的負面印象。(林俊源攝)

香港的士小巴總商會擬善用社交媒體，希望扭轉社會上的負面印象。(林俊源攝)

香港的士小巴商總會理事會剛換屆，由千禧年代初曾任理事長的陳洲「重出江湖」，從言論較出位的上任理事長周國強手中接棒。陳洲接受《am730》訪問時表示，過去數年的士業界的生意受銀行利息、疫情等影響變得很差，再次擔任理事長一職希望「搞返好個行業」。他續說，政府喜歡與業界「坐低傾」，「新理事都會同政府坐低傾。」

香港的士小巴商總會上屆理事長周國強作風較進取。(資料圖片／陳奕釗攝) 香港的士小巴商總會理事長陳洲。(陳奕釗攝) 香港的士小巴總商會形容上屆理事會行動較「進取」。(林俊源攝) 香港的士小巴商總會副秘書長袁漢鈞。(陳奕釗攝) 香港的士小巴商總會副理事長張秉江。(陳奕釗攝)

讚周國強行動作風有影響力

商會形容，上屆理事會的行動可能較「進取」，現時都盡量希望與市民和政府成功溝通。陳洲笑言，上屆理事長「都有少少影響力嘅，都逼到政府做啲嘢……起咗少少作用啦」，惟現屆團隊無意仿傚，「好老實政府點會驚你」，又稱聽從業界意見建立的士車隊制度已經對業界有很大幫助。

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商會副秘書長袁漢鈞透露，內部正計劃成立「的士青年委員會」，希望聽取投身的士行業「的二代」之意見和想法，再結合理事會舊人的經驗，「諗下點砌埋啲嘢。」陳洲認為時代不同，「個個都要講科技」，因此想藉機會培訓的士行業的第二代接班人。

擬善用社交媒體宣傳好人好事

為扭轉的士業在社會的負面印象，商會擬善用社交媒體宣傳好人好事，甚或邀請明星做「一日司機」等，同時有助吸引新人入行，「唔好成日淨係喺網上見到的士壞嘢」，副理事長張秉江說。他期望的士車隊可改善司機質素和社會觀感，「可以做好榜樣同模範生」，袁漢鈞更進一步認為可帶動非車隊的司機做得更好。

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黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

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