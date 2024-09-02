的士商會換屆理事長重出江湖　陳洲：無意傚上屆「進取」作風

香港的士小巴商總會理事會剛換屆，由千禧年代初曾任理事長的陳洲「重出江湖」，從言論較出位的上任理事長周國強手中接棒。陳洲接受《am730》訪問時表示，過去數年的士業界的生意受銀行利息、疫情等影響變得很差，再次擔任理事長一職希望「搞返好個行業」。他續說，政府喜歡與業界「坐低傾」，「新理事都會同政府坐低傾。」

商會形容，上屆理事會的行動可能較「進取」，現時都盡量希望與市民和政府成功溝通。陳洲笑言，上屆理事長「都有少少影響力嘅，都逼到政府做啲嘢……起咗少少作用啦」，惟現屆團隊無意仿傚，「好老實政府點會驚你」，又稱聽從業界意見建立的士車隊制度已經對業界有很大幫助。

商會副秘書長袁漢鈞透露，內部正計劃成立「的士青年委員會」，希望聽取投身的士行業「的二代」之意見和想法，再結合理事會舊人的經驗，「諗下點砌埋啲嘢。」陳洲認為時代不同，「個個都要講科技」，因此想藉機會培訓的士行業的第二代接班人。

擬善用社交媒體宣傳好人好事

為扭轉的士業在社會的負面印象，商會擬善用社交媒體宣傳好人好事，甚或邀請明星做「一日司機」等，同時有助吸引新人入行，「唔好成日淨係喺網上見到的士壞嘢」，副理事長張秉江說。他期望的士車隊可改善司機質素和社會觀感，「可以做好榜樣同模範生」，袁漢鈞更進一步認為可帶動非車隊的司機做得更好。