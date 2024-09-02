的士商會撐規管網約車平台　不點名Uber盼「改邪歸正」

網約車近年加入本港市場與傳統的士競爭，惟部分載客私家車未持有出租汽車許可證。政府上月提出規管網約車平台的建議，包括向平台發牌、要求提供的出租車要有合適牌照等，同時考慮是否增加出租私家車許可證。香港的士小巴商總會近月換屆，新上任的理事會接受《am730》訪問時表示歡迎，認為立法使平台受監管之餘，亦可確保旗下提供服務的車輛合法，強調業界歡迎與「做合法嘢」的網約車平台合作，不點名希望有平台在規管下「改邪歸正」。

倡可發出有時限的士牌

運輸及物流局今年7月提出規管平台的建議，要求提供的出租車都要有合適牌照。香港的士小巴商總會理事長陳洲形容，不合法出租服務「搞亂晒個行業」、影響的士業運作，副理事長張秉江亦指，歡迎與「做合法嘢」的平台合作，認為有平台整合所有能預約的出租車輛也非壞事，例如5個的士車隊，又不點名提到Uber雖然有合法的士，但同時亦「有做非法嘅嘢」，希望政府規管可令平台「改邪歸正」。

商會副秘書長袁漢鈞補充，的士一份第三者保險需要3萬至4萬元保費，司機亦要有的士駕駛執照，相反一般私家車三保只需1,000至2,000元、司機路面經驗或不及的士司機。對於政府考慮增加私家車出租許可證，他直言私家車如有更高額的三保或司機同樣要考試，便可有條件接受，「的士司機要考牌，咁考嚟做乜？」不過，陳洲認為政府在進行點對點交通需求調查後，如有需要可發出有時限的士牌照，「政府都有少少提示，依家發的士牌就可能有限制，唔係話永遠」，年期屆滿時若供應過剩便可收回。張秉江亦坦言本港面對旅客減少、移民潮等影響，運輸署數字顯示去年的士日均乘客人次比2019年跌15%，加上內地網約車已經泛濫，認為既然的士運載力很充足，「點解仲要加車？」

的士加價幅度擬交政府擬定

香港的士小巴商總會又認為，的士作為點對點公共交通，收費應該要達到一定水平才能幫到市民，水平亦不應太接近其他集體運輸。商會舉例指，的士的服務對象應是有急切點對點需要的乘客，「唔係畀你3、4個學生坐埋，就搭一架的士返學喇，唔係畀你咁用㗎嘛」，類似情況在專綫小巴站亦常見，「(小巴)爆棚咪坐唔到囉，咁咪幾個人，同一條路之嘛，5個人即刻坐的士，仲平過坐專綫！」

的士事隔兩年今年7月再次加價，張秉江透露每次加價的流程很長，從申請到生效需要接近兩年，「依家申請定都係為未來鋪路」。陳洲補充稱，以往向政府提出申請前要先諮詢業界多個屬會，惟一向難以取得共識，因此要改變申請方式，日後或改為向政府提交通脹等數據，再由當局擬定加幅，盼加快流程。