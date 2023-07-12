的士小巴商總會發內部通告　停供的士車租建議　競委會歡迎

競爭事務委員會今日(12日)就香港的士小巴商總會向其會員發出內部通告，表明將糾正過往向會員提供的士車租建議的做法，表示歡迎。競委會認為，商會糾正其過往做法，將消除車租建議可能對的士車行及車主自行決定車租的影響，促進他們之間的競爭。業界的有效競爭，或會為的士司機帶來更多選擇，及潛在較低的車租。

競委會留意到，商會過往會不時發出無約束力的車租建議，建議其會員，包括的士車行及個人的士車主，對的士車租作出調整；而有會員亦確曾採納商會的建議來調整車租。競委會與商會代表會面及表達關注後，商會迅速作出回應，並於今日發出內部通告，通知會員將停止提供車租建議，並會改為以不記名方式，發布過往車租的綜合季度數據，供會員參考。商會亦提醒會員之間不應協調所收取的車租，避免違反《競爭條例》。