的士投訴個案連升3年破千宗　政府：受疫情影響

運輸及物流局今(5日)回覆立法會議員吳傑莊的書面質詢時，當中交代過去3年運輸署接獲有關的士的投訴個案，顯示數字持續上升，其中署方去年接獲過千宗投訴，較前年約570宗增75%，更較2021年約460宗增逾倍。警方去年則就的士的違例事項執法140次，數字亦較過去兩年有所增加。

運輸署接獲的士的投訴個案，包括濫收車費、拒載、拒到指定地點及兜路。在去年署方接獲1,006宗投訴中，340宗涉及濫收車費、389宗涉拒載或拒到指定地點，277宗涉及兜路，各類投訴均較前兩年有所增加，其中濫收車資的投訴更按年增1.2倍。

就此政府補充，由於受疫情影響，2021年及2022年包括的士在內的整體公共交通乘客人次較疫前減少，因此有關的士投訴個案亦相應較少。

警方就的士 違例執法連升3年

執法數字方面，警方去年就的士司機的違例事項共執法140次，包括濫收車費、拒載或拒到指定地點，以及兜路等，較前年的95宗及2021年的49宗有所增加，其中濫收車資的執法數字，在2023年與2022年相比，按年增加1.47倍。此外，過去3年涉及的士交通的意外宗數，由2021年至2023年分別為4,153宗、3,632宗及4,585宗。