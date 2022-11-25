的士擬加價落旗加至33元 兩電︰政府曾提不同方案減加幅

香港經濟未見好轉，部分打工仔仍處於「吊鹽水」，但卻面對公用事業及公共交通工具加價潮，繼兩電、四巴表示擬加價後，的士業界打算再向運輸署申請加價，初步計劃落旗加6元。另外，港燈及中電按年分別加45.6%及19.8%，兩電均指，政府與電力公司在討論的過程中，曾經提出不同的要求調低加幅，經詳細商討後得出今次結果。

的士今年7月起加價，落旗加3元至27元，的士車行車主協會永遠會長吳坤成昨透露，計劃落旗加6元，跳錶亦應加0.2至0.3元；並稱加價有滯後，期望政府今次能加快，在1年內完成審理加價申請。運輸署表示，據署方了解，有個別的士商會將向運輸署提交加價申請。按一貫做法，如的士業界已就調整收費取得共識並聯署提交申請，政府會根據現時的士收費調整機制處理。有的士司機擔心再加價會少了乘客，亦有司機表示「離譜，加了沒多久，我的錶由24元到最新27元還未改，不用加得這麼快，兩年後再申請也不遲。」

