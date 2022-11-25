的士擬加價落旗加至33元 兩電︰政府曾提不同方案減加幅

香港經濟未見好轉，部分打工仔仍處於「吊鹽水」，但卻面對公用事業及公共交通工具加價潮，繼兩電、四巴表示擬加價後，的士業界打算再向運輸署申請加價，初步計劃落旗加6元。另外，港燈及中電按年分別加45.6%及19.8%，兩電均指，政府與電力公司在討論的過程中，曾經提出不同的要求調低加幅，經詳細商討後得出今次結果。
的士今年7月起加價，落旗加3元至27元，的士車行車主協會永遠會長吳坤成昨透露，計劃落旗加6元，跳錶亦應加0.2至0.3元；並稱加價有滯後，期望政府今次能加快，在1年內完成審理加價申請。運輸署表示，據署方了解，有個別的士商會將向運輸署提交加價申請。按一貫做法，如的士業界已就調整收費取得共識並聯署提交申請，政府會根據現時的士收費調整機制處理。有的士司機擔心再加價會少了乘客，亦有司機表示「離譜，加了沒多久，我的錶由24元到最新27元還未改，不用加得這麼快，兩年後再申請也不遲。」
謝展寰：無意淡化加價
另外，就兩電周二到立法會公布2023年電費調整，當日環境及生態局長謝展寰發言，並提及「明年1月兩電電費的加幅，與現時11月份的水平比較，中電是6.4%，港燈是5.5%」，被坊間質疑有淡化之嫌，環境及生態局周三強調，謝展寰並無隱瞞或淡化電費加幅之意，對於有關會議上的開場發言可能引起誤會，謝展寰表示往後會多加留意。
兩電昨亦先後回應與政府討論電費檢討安排；中電強調，政府與電力公司在討論過程中，曾經提出不同的要求，包括運用電費穩定基金、燃料價格調整條款賬、以及管制計劃協議下的回報利潤和獎金等方式，盡量降低2023年電價的升幅，減低對市民的影響。經過詳細商討及審慎考慮後，中電公布新電費方案。中電又指，明白市民受疫情影響，面對不少生活壓力，故推出「2023年特別節能回扣」每度電9.3港仙，希望可以舒緩市民的電價壓力，並鼓勵社會各界節約用電，減低電費支出。
港燈表示，在與政府商討2023年電費檢討的過程中，政府有提出多種方法調低電費加幅，形容雙方在整個商討過程中，研究多個方案，但具體方案涉及商業機密，不宜公開討論。港燈最終決定動用所有可調動資源，將加幅降至最低，並撥出9,500萬元，推出一系列紓困及節能推廣工作。