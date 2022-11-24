的士擬申請落旗加6元　業界：受燃料成本上升影響迫不得已

繼天星小輪及專營巴士公司提出加價申請後，的士亦計劃申請落旗收費加6元。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，業界計劃短時間內向運輸署申請加價，仍在商討加幅及細節，初步方案是落旗收費加6元，分兩年實施，或短中長途加幅不同。

吳坤成： 跳錶亦應加0.2至0.3元

吳坤成在電台節目表示，行業受通脹及燃料成本上升影響，單是保費便佔司機收入超過4成，加上現時的士司機每月油費達3,000多元，政府透過「防疫抗疫基金」發放的燃料補貼亦在下月底到期，令業界難做。同時，香港目前亦未能與內地恢復全面通關，認爲有加價需要，並建議跳錶亦應加0.2至0.3元。 吳坤成指，5年前向政府申請加價，到今年7月才生效，獲批加幅是申請一半，認爲加價有滯後，期望政府今次能加快，在1年內完成審理加價申請。