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2024-12-09 10:33:10

的士擬須裝車廂攝錄機及提供電子支付等　2026年內完成安裝

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政府建議立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機，以及規定所有的士司機必須提供電子支付方式等。(資料圖片)

政府建議立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機，以及規定所有的士司機必須提供電子支付方式等。(資料圖片)

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政府向立法會交通事務委員會提交文件，建議立法規定所有的士必須安裝車廂攝錄機、俗稱車Cam的行車記錄儀、全球衛星導航系統(GPS)，以及規定所有的士司機必須提供電子支付方式，爭取2026年內完成安裝。

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若與乘客發生爭執   影片可助調查

政府指出，車廂攝錄機能記錄的士內部情況，若發生爭執，相關影音可作為警方和運輸署調查的證據。行車記錄儀則可記錄路面情況，協助釐清交通意外責任，並改善駕駛安全，可能降低的士保費。全球衛星導航系統也能提供車輛位置數據，協助調查與行車路線或駕駛安全相關的爭議。

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政府認為，安裝攝錄系統可有效阻嚇的士司機的不當行為，保障司機和乘客的權益，提升的士服務質素。運輸署將為各種裝置訂定規格要求，的士車主可選擇符合標準的設備進行安裝。市場上相似系統的採購和安裝成本約為3,500元至5,300元，後續的營運維護費用約150元至200元，政府預期這些費用可能會隨市場競爭而降低。

電子支付包括二維碼和非二維碼

此外，政府計劃推動的士電子支付的普及化，建議所有的士司機應提供至少兩種電子支付方式，包括二維碼和非二維碼的支付方式，並將在未來數月擬定法例修訂，以期於2025年第二季向立法會提交相關建議。為保障乘客及司機的私隱，只有在特定情況下，獲授權人員才可擷取或查看攝錄機的影音記錄。

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