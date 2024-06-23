的士服務調查指七成半市民撐「網約車」合法化　區議員批政府放任管理的士質素

近日的士業界有人發起自發「放蛇」打擊網約車，同時不少香港市民認為的士司機服務態度惡劣，社會對如何規管網約車爭議不斷。有團體早前訪問市民對「的士服務」及「網約車」合法化的意見，有七成半受訪市民支持「網約車」合法化。

九成半滿意「網約車」服務質素

新青年論壇本月4日至13日訪問820名18歲或以上香港市民，結果顯示過去一年曾使用「的士」或「網約車」服務的市民高達85.2%，當中各有39.3%受訪者表示兩者都曾使用過及只使用過的士服務，只使用過「網約車」服務的市民則佔6.7%。新青年論壇青年代表趙偉指，受訪市民對的士服務質素取態相約，傾向滿意及傾向不滿意分別佔44%及45%，又稱過去一年曾使用「網約車」服務的市民當中，有六成對的士服務質素感不滿，相反有九成半滿意「網約車」服務質素。