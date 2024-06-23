的士服務調查指七成半市民撐「網約車」合法化　區議員批政府放任管理的士質素

近日的士業界有人發起自發「放蛇」打擊網約車，同時不少香港市民認為的士司機服務態度惡劣，社會對如何規管網約車爭議不斷。有團體早前訪問市民對「的士服務」及「網約車」合法化的意見，有七成半受訪市民支持「網約車」合法化。
九成半滿意「網約車」服務質素
新青年論壇本月4日至13日訪問820名18歲或以上香港市民，結果顯示過去一年曾使用「的士」或「網約車」服務的市民高達85.2%，當中各有39.3%受訪者表示兩者都曾使用過及只使用過的士服務，只使用過「網約車」服務的市民則佔6.7%。新青年論壇青年代表趙偉指，受訪市民對的士服務質素取態相約，傾向滿意及傾向不滿意分別佔44%及45%，又稱過去一年曾使用「網約車」服務的市民當中，有六成對的士服務質素感不滿，相反有九成半滿意「網約車」服務質素。
過半同意政府推改善的士服務制度
至於政府計劃引入全新的「的士車隊」制度，將發出最多5個牌照以提高的士服務質素，惟僅五成三受訪市民傾向認同政府引入「的士車隊」制度。此外，政府亦將加重對的士司機違法行為的罰則，以進一步促進服務質素提升，近四分之三受訪市民認同引入具懲罰性的「的士違例記分制」，以加強對司機違規行為的阻嚇力。
調查結果又顯示，若收費相若，五成半受訪者表示會優先選擇網約車服務。新青年論壇顧問、沙田區議員龐愛蘭認為，這反映出服務收費是市民選擇交通服務的主要考慮因素。此外，對於過去一年僅使用過的士服務的受訪市民，有38.2%表示有意轉用「網約車」服務，顯示「網約車」服務非常具有競爭力。她建議，業界應善用資訊科技提升個人化交通服務，如網絡預約平台及電子支付收費系統，逐漸淘汰落後的傳統運作模式，而於的士安裝一站式線上監察平台也能打擊濫收車資及兜路等問題。
鄧咏駿：政府任由的士市場自由發展
觀塘區區議員鄧咏駿強調，新興行業定會衝擊傳統行業利益，關鍵在於政府如何在過程中擺平兩方，因社會始終要向前行，惟政府過往對的士牌照的政策不加理會，任由市場自由發展、「要炒就炒(賣)」，亦放任管理的士服務質素，甚至早於2017年，消委會曾建議透過規管網約車平台、車輛和司機，以循序漸進的方式引入競爭，但當時社會各界及政府均未有認真跟進及處理。鄧咏駿又稱，明白對於「網約車」合法化，政府必須平衡各持份者之權益，惟他期望政府能將市民的考慮比例放最高。趙偉則認為，「網約車」合法化能為市民提供多一個選擇，更能為年青人提供就業機會。