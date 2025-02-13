的士業不滿白牌擬罷駛 運輸署籲保持冷靜理性

香港的士同業協會前晚召開會議，提到會上全部人認為不可再容忍非法白牌車營運，逾八成與會者贊成如下周三前未接到滿意的答覆，將會在當日會議後宣布安排數千輛的士車主和司機，在下月5日上午起「暫停載客服務」不少於5日，直至政府落實取締白牌車平台的時間表，以及檢控非法白牌車主及司機，滿意後才會取車開工。

有的士業界不滿政府未能有效打擊「白牌車」非法載客，計劃如果在下周三之前未收到政府滿意的答覆，將在下月5日安排數千輛的士罷駛。

運輸署回覆本報查詢稱，交通諮詢委員會轄下的「提升個人化點對點交通服務工作小組」已安排下周三與的士業界和網約車平台會面，政府呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重，並積極參與會面，為提升個人化點對點服務出謀獻策。

署方指，在全面考慮研究結果和聆聽持份者意見後，會於今年內就規管網約車平台訂定規管的立法建議，又提到警方一直採取針對性執法行動，以及對轉介和投訴個案展開調查和跟進等，打擊非法出租或取酬載客活動。