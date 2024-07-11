的士業委託調查︰55.2%整體服務質素優良 57.2%人對整體服務滿意或非常滿意

的士服務質素受到關注。香港的士業議會委託香港恒生大學供應鏈及資訊管理學系進行的調查，結果顯示香港的士整體服務質素評分平均值為58.8分(100分滿分)，55.2%受訪者認為的士整體服務質素良好及優秀，只有7.6%覺得較差或極差。至於整體滿意度，則獲59.5分，57.2%表示滿意或非常滿意。就今年第二季運輸署接獲逾580宗投訴的士個案，香港的士業議會認為，只是小部分害群之馬，倡強制所有的士裝車內閉路電視。 調查於今年4至5月期間，在全港各區以隨機抽樣方式訪問1,200名本地及海外的士乘客。結果顯示香港的士整體服務質素評分平均值為58.8分，55.2%受訪者認為的士整體服務質素良好及優秀，只有7.6%受訪者覺得較差或極差。整體滿意度，則獲59.5分，57.2%表示滿意或非常滿意，不滿或非常不滿只有7.7%。

最認同的士司機熟路及交通狀況 受訪者亦須對13項服務質素元素以1至5分評分，5代表非常同意，3分代表一般，1分代表非常不同意，13項的平均分為3.42。當中最同意的3項包括的士司機熟知乘客目的地及交通狀況(3.51)，的士車廂寬敞、座位舒適(3.50)，而的士司機使用最有效率或乘客指定路線(3.48)和的士車廂溫度適中(3.48)同分位列第三。而最不同意︰的士很環保(3.34)和的士司機待客以禮(3.33)。 調查結果顯示，逾半市民滿意的士服務，但被問到運輸署接獲逾580宗的士投訴個案，香港的士業議會主席黃卓邦表示，相關投訴只是業內存在少數害群之馬，並指在去年之的士服務嘉許計劃中，接有1,200個提名，「雖然有580宗投訴，但同時也有1,200個優質的士獲得市民的認可。」