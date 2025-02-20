的士業撤罷工計劃 對引致公眾不安致歉

有的士業界宣布停止擬下月發起的罷工計劃。(資料圖片)

一度計劃發起罷駛的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭在會後說，特首李家超前日已承諾打擊白牌車，相信執法部門應該會遵從，決定「將個波交返俾政府」，宣布原先的「暫停載客服務」行動將會停止，並對於早前會議文件流出引致公眾不安致歉。被問到為何撤回罷駛，他認為要對執法部門拭目以待，希望給予政府一個機會，若各部門最終不執法「都冇乜嘢好講㗎啦」。

的士業界抗議政府打擊白牌車不力，原本醞釀下月5日一連5日罷駛。運輸署與交諮會昨分別與的士業和網約車平台會面，發起行動的的士商會於會後宣布停止罷駛行動，又對於造成市民不安致歉。運輸署指，今年內會就規管網約車平台訂定框架。

李頌恩：「的士車隊」或成網約先驅

網約車公司Uber香港區總經理鍾志霆參與會面後指出，平衡及可持續的規管框架可令的士及網約車並存，市民亦能有更多選擇，又說保障司機有彈性工作模式及收入很重要，同時要保障乘客安全和服務質素。

運輸署長李頌恩重申，今年內會就規管網約平台訂定框架，提到「的士車隊」亦可能成為網約的士先驅，續說為提高阻嚇力，去年已將非法出租車取酬載客罰則提高，現正與律政司研究，如何再改善現有法例使執法可更到位。