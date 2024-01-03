的士業擬起錶加5元 運輸署︰正評估申請

剛踏入2024年，小市民面對各類加價壓力。多個的士團體達成共識，建議市區的士起錶加5元、至32元；新界的士起錶加至28元，每次跳錶都加2毫。業界透露，稍後會約見運輸及物流局與運輸署反映意見，冀在今年首季通過加價申請。

的士對上一次加價於2022年7月17日，落錶加價3元，市區的士落旗27元、新界的士23.5元。最新加價方案倡起錶再加5元，市區的士起錶由27元加至32元，新界的士由23.5元加至28元。的士小巴商總會理事長周國強稱，加價因要追通脹，亦要彌補加保險費的成本。他又指，若行業收費滯後得太嚴重，及至的士業出現萎縮時，再一次過追加費用，市民會更難接受，並稱對比幾乎「年年加價」的港鐵，以及動輒加幅高於10%的專營巴士，的士已是加價較少的交通工具。