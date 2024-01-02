的士業申請紅的綠的起錶32元及28元　倡收費與公務員加薪掛鈎每年自動調整

多個的士團體早前向運輸署申請加價，的士業界達成共識，建議市區的士起錶加5元，由27元加至32元。新界的士起錶由23.5元加至28元，不論紅的、綠的跳錶都加2毫。業界透露，稍後會約見運輸及物流局與運輸署反映意見，冀在今年首季通過加價申請。
的士小巴商總會理事長周國強稱，據了解運輸署已就加價方案完成評估報告，獲得最終審批後，將交由行政會議和立法會審議。他稱對比幾乎「年年加價」的港鐵，以及動輒加幅高於10%的專營巴士，的士已是加價較少的交通工具。他指如果一個行業收費滯後得太嚴重，不容許慢慢追上來的話，未來到的士業萎縮時，再一次過追加費用，市民會更辛苦。
周國強表示理解坊間對的士司機態度有微言，但認為應先改善司機收入，才能令服務提升至巿民的期望。他又指的士業面對的最大問題是「非法平台」，的士保費數萬元，「白牌車」保費才數千元，出現不公平的經營環境。
的士車行車主協會永遠會長吳坤成亦稱，的士業加價相對滯後，近年保險費用亦「天價」地飆升，加上不時遭「抄牌」，且聘請司機困難，減去成本後業界收益並不多。
的士上一次加價是前年7月
運輸署回覆查詢指，署方於去年3月就業界的建議加幅方案取得共識，正按包括的士營運的財務可行性、營運成本、與其他公共交通工具的收費之間的合理差距、整體供求情況、服務質素，及市民對收費加幅的接受程度等所有相關因素，審視市區、新界和大嶼山的士業界提出的加價申請。署方強調，在完成評估後，會適時將建議提交行政會議及立法會審議。翻查資料，的士上一次加價是2022年7月，當時紅的、綠的和大嶼山的士分別以27元、23.5元和22元起錶。