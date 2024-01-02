的士業申請紅的綠的起錶32元及28元 倡收費與公務員加薪掛鈎每年自動調整

多個的士團體早前向運輸署申請加價，的士業界達成共識，建議市區的士起錶加5元，由27元加至32元。新界的士起錶由23.5元加至28元，不論紅的、綠的跳錶都加2毫。業界透露，稍後會約見運輸及物流局與運輸署反映意見，冀在今年首季通過加價申請。 的士小巴商總會理事長周國強稱，據了解運輸署已就加價方案完成評估報告，獲得最終審批後，將交由行政會議和立法會審議。他稱對比幾乎「年年加價」的港鐵，以及動輒加幅高於10%的專營巴士，的士已是加價較少的交通工具。他指如果一個行業收費滯後得太嚴重，不容許慢慢追上來的話，未來到的士業萎縮時，再一次過追加費用，市民會更辛苦。