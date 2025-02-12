的士業界促即時停止白牌車平台　若無滿意答覆3.5起「暫停載客」至少5日

「白牌車」平台在港引起爭議升溫，香港的士同業昨晚召開大會，會上表示不再容忍「非法白牌車」營運，要求政府即時停止白牌車平台運作，如政府在下周三(19日)前未有「滿意」回應，將有數千輛的士車主及司機於3月5日上午開始「暫停載客服務」不少於5天，並且暫停銀行的按揭供款。

會議結果由香港無線電的士聯盟會主席黃羽庭發出，當中以「非法白牌車，擾亂社會秩序，香港的士業，生死存亡」為題，並在內文用上「生死存亡」、「背城一戰」等字眼，促請的士業界能「團结一致」，冀「絕處逢生，取回的士業的合法權益」。黃羽庭回覆傳媒查詢時確認該文件由他發出，惟稱只屬內部文件，不願過早評論。

文件提到，會上全部人認為不可再容忍「非法白牌車」營運，有人建議去信特首及運輸署，「請求即時停止白牌車平台運作，及大量檢控非法白牌車車主及司機，非法載客。」八成與會者贊成若下周三(19日)前如未有滿意回應，的士同業將於19日會議後，宣布將有數千輛的士車主及司機於下月5日上午開始「暫停載客服務」不少於5天，直至政府落實取締白牌車平台，大量檢控非法白牌車主及司機，滿意後才會取車開工。

揚言停供按揭 由政府埋單

業界還揚言，若政府坐視不理，業界將會「有大量的士交回政府處理，並暫停銀行的按揭供款，由政府埋單」，更不排除控告政府，向政府索價一切損失，認為的士業持分者已被政府有關部門的「不仁不義」，拖低的士車主資產，稱大部分車主淪為負資產。