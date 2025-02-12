的士業界促打擊白牌車擬「暫停載客」至少5日　運輸署籲保持冷靜理性

「白牌車」平台在港引起爭議升溫，香港的士同業昨晚召開大會，會上表示不再容忍「非法白牌車」營運，要求政府即時停止白牌車平台運作，如政府在下周三(19日)前未有「滿意」回應，將有數千輛的士車主及司機於3月5日上午開始「暫停載客服務」不少於5天，並且暫停銀行的按揭供款。 運輸署回覆《am730》查詢稱，交通諮詢委員會轄下的「提升個人化點對點交通服務工作小組」已安排下周三與的士業界和網約車平台會面，政府呼籲的士業界保持冷靜理性，以市民利益為重，並積極參與會面，為提升個人化點對點服務出謀獻策。署方指，在全面考慮研究結果和聆聽持份者意見後，會於今年內就規管網約車平台訂定規管的立法建議，又提到警方一直採取針對性執法行動，以及對轉介和投訴個案展開調查和跟進等，打擊非法出租或取酬載客活動。

黃羽庭確認發出 稱屬內部文件不願過早評論 網上流傳的會議結果，由香港無線電的士聯盟會主席黃羽庭發出，當中以「非法白牌車，擾亂社會秩序，香港的士業，生死存亡」為題，並在內文用上「生死存亡」、「背城一戰」等字眼，促請的士業界能「團结一致」，冀「絕處逢生，取回的士業的合法權益」。 黃羽庭回覆傳媒查詢時確認該文件由他發出，惟稱只屬內部文件，不願過早評論。他又批評政府若任由非法行為破壞社會安寧，導致合法經營者受害，繼續經營就毫無意義。他質疑官員是否視而不見，對違法行為不加制止，卻只顧加重對合法營運者的懲罰，令人失望。

揚言停供按揭由政府埋單 文件提到，會上全部人認為不可再容忍「非法白牌車」營運，有人建議去信特首及運輸署，「請求即時停止白牌車平台運作，及大量檢控非法白牌車車主及司機，非法載客。」八成與會者贊成若下周三(19日)前如未有滿意回應，的士同業將於19日會議後，宣布將有數千輛的士車主及司機於下月5日上午開始「暫停載客服務」不少於5天，直至政府落實取締白牌車平台，大量檢控非法白牌車主及司機，滿意後才會取車開工。 業界還揚言，若政府坐視不理，業界將會「有大量的士交回政府處理，並暫停銀行的按揭供款，由政府埋單」，更不排除控告政府，向政府索價一切損失，認為的士業持分者已被政府有關部門的「不仁不義」，拖低的士車主資產，稱大部分車主淪為負資產。

張欣宇：不認同極端手段要脅政府 香港新方向立法會議員張欣宇明確表示，不認同小部分的士從業人士利用極端手段要脅政府，指出一般工業行動應針對勞資糾紛，而此次罷駛卻是以「保障業界權益」之名，犧牲市民日常出行需求的公共服務和前線司機收入，以試圖影響甚至脅迫政府的政策決定和立法過程，絕對不可接受。他理解部分的士業界面對科技衝擊的焦慮，但強調「改變不會因抵制而止步」，又促請政府加快規管研究進度，並搭建業界、平台與乘客的三方溝通平台，務實疏導矛盾。