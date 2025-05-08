的士業界明請願促嚴打白牌車　周國強：已忍受11年

曾任的士小巴商總會理事長的智慧出行聯合商會周國強今日(8日)表示，的士業界計劃於明早(9日)10時在海庭道的運輸署西九龍政府合署總部發起請願行動，要求政府立即修訂法例，嚴厲打擊非法白牌車，並針對提供白牌車服務的平台及營運者加強執法力度。

75%車主陷入負資產困境 周國強表示，今次請願活動連同38名的士業界代表共同發起，包括香港的士小巴商總會、新界的士商會有限公司、的士司機從業員總會等。周國強指，非法白牌車及網約車平台持續在法律灰色地帶營運，對正規運輸行業構成嚴峻打擊，業界已忍受11年，政府至今仍未就白牌車問題立法管制，促請當局盡快修補法律漏洞。

周國強引述業界數據稱，受非法白牌車影響，的士司機收入大幅下降，高達75%的車主陷入資產負債困境。他批評，部分網約車平台默許甚至協助白牌車司機營運，涉嫌包庇違法行為，嚴重損害合法營運者的利益。 的士牌價5月再跌 紅的險守230萬關 另外，根據香港的士交易所最新數據顯示，的士牌價在5月持續下跌，市區的士(紅的)牌價由4月初的255萬元，再跌至232萬元，單月跌幅約9%；新界的士(綠的)跌勢更為明顯，牌價由4月初的180萬元進一步下滑至157萬元，正式跌穿160萬心理關口，單月跌幅達12.7%。