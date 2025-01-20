的士業界疑收假50蚊籲提防 網民：改電子支付就唔會有損失

主要經營港島及灣仔區出租的士服務的「騰駿的士管理公司」，今日（20日）在社交平台facebook專頁發文，指市面出現50元面額假鈔，「呢排好多假銀紙，早幾日有500，尋晚有司機收到50」，提醒業界「收錢嗰陣真係睇清楚，面額細就都摸吓先好找錢！」貼文又警告騙徒「唔好諗住的士就好呃啲」，直指「好多車都已經有前後車cam，同埋車廂錄影，其實而家好多嘢都查得多了，由你上車前逐間店舖追蹤你到大件事！唔難搵！」

有網民回應稱「$50冇人會check，可能轉手N次都冇人知」、「幾十蚊點查咁多人買嘢！」、「全部改晒用電子支付，就唔會有損失。國內的士一早已經係禁，非常好」、「所以要加快電子貨幣」。

從專頁上載的50元面額假鈔圖片所見，該假鈔偽冒滙豐銀行鈔票，以「DT」編號開首，顏色明顯較暗啞，水印及金屬線模糊粗糙，紫外燈光照射下出現大片反光範圍。

警方及金管局教辨鈔

警方此前提醒市民在收到鈔票時要留意5點，包括：假鈔通常質感、水印、防偽線、顏色、版面設計及印刷質量，均與真鈔不同；水印及防偽線位置及清晰度，是辨認真假關鍵；真鈔紙質通常比較結實；真鈔上面印刷通常好清晰，文字及圖案邊緣不會有毛邊或者模糊不清；騙子可能會將假鈔夾在真鈔之間，想混淆視聽。

金管局亦於網頁上已列出「辨鈔4式」，教市民分辨銀紙真偽，包括把鈔票微微傾斜、平看鈔票、用紫外光燈射及觸摸手感。除留意水印等防偽特徵外，市民亦可憑手感協助分辨，真鈔紙質通常比較結實，此系列鈔票更設有手感線及凹凸銀碼。

第1式：看看鈔票右上角有沒有變色圖案和滾動波紋

第2式：照照鈔票有沒有內藏一條金屬線

第3式：摸摸有沒有凹凸手感

第4式：留意鈔票有沒有水印