的士業界運輸署請願促打擊白牌車 周國強：搶走15萬人次失兩成生意

20多名的士業界人士今日到西九龍政府合署外請願，要求政府嚴厲打擊非法白牌車。代表手持「除暴安良」橫額及叫口號，運輸署派代表接收請願信，大批警員在場戒備及拍攝，更停泊戰術巴士，及安排一般在遊行示威才出現的黃、藍、紅及橙旗戒備。的士業界稍後會組織業界意見，包括向特首辦遞信，希望約見特首表達意見。
智慧出行聯合商會主席周國強表示，「若自己飯碗受到逼害，怎可能不站出來?」，促當局加強打擊力度，他指非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重衝擊正規運輸行業的經營環境。他估計，白牌車及網約私家車盛行，估計搶走15萬人次生意，令行業損失大約兩成生意，更有75%車主則已陷入資產負債困境，批評政府對白牌車及相關法例拖拉多年，希望盡快處理問題。他又說，根據業界統計，去年警方對非法白牌車的執法數字約有60多宗，這個數字是否理想，留待巿民決定。
「如特首不想見到有示威 應督促官員協調」
周國強表示，如果特首不想見到有其他請願示威行動，應該要督促其他官員跨部門協調行業，否則對所有做生意的其他各行各業的人見到香港執法能力「不太好」，相信對做生意的人都會失去信心。記者追問是否考慮發起罷駛，周國強就巧妙回應：「如果政府唔重視，將非法嘢攞走，合法嘢無權益嘅話，根本都唔使罷駛，全部都唔使駛！啲人點做啫，不如個個都做非法嘢。」
「唔係國家有網約車，香港就一定有網約車」
周國強指，明白有市民認為網約車為大勢所趨，但強調每個地方法例不同，就如內地准許吸食電子煙，反觀香港準備立法禁止，「唔係國家有網約車，香港就一定有網約車。」他指明白有市民在搭的士時有不好的經歷，但業界在不斷改善中，並願意接受監管。
周認為行業受到監管，服務持續改善，包括組成車隊及網約的士，相信如果未來在全港18區增加過海的士站等措施，服務將進一步改善，估計到時投訴會減少七至八成。
運輸署說正安排與的士業界會面，近期已去信警告不同平台，提醒要遵守法例。政府亦正研究完善法例，加強打擊非法出租或取酬載客，包括取消相關司機的駕駛資格及扣押涉事車輛，會適時向立法會提交修例建議。