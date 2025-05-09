的士業界運輸署請願促打擊白牌車 周國強：搶走15萬人次失兩成生意

20多名的士業界人士今日到西九龍政府合署外請願，要求政府嚴厲打擊非法白牌車。代表手持「除暴安良」橫額及叫口號，運輸署派代表接收請願信，大批警員在場戒備及拍攝，更停泊戰術巴士，及安排一般在遊行示威才出現的黃、藍、紅及橙旗戒備。的士業界稍後會組織業界意見，包括向特首辦遞信，希望約見特首表達意見。

智慧出行聯合商會主席周國強表示，「若自己飯碗受到逼害，怎可能不站出來?」，促當局加強打擊力度，他指非法網約車及白牌車問題持續惡化，嚴重衝擊正規運輸行業的經營環境。他估計，白牌車及網約私家車盛行，估計搶走15萬人次生意，令行業損失大約兩成生意，更有75%車主則已陷入資產負債困境，批評政府對白牌車及相關法例拖拉多年，希望盡快處理問題。他又說，根據業界統計，去年警方對非法白牌車的執法數字約有60多宗，這個數字是否理想，留待巿民決定。