的士業議會下周推禮貌運動 明舉行啟動禮

的士業議會主席黄卓邦向商台表示，議會會在下周起至8月底，在各大的士站，包括在關口及機場派出禮貌大使。大使會向司機和乘客派發宣傳單張及紀念品。單張提醒司機要尊重乘客、保持良好溝通，及幫助輪椅乘客等，亦會提醒乘客要扣安全帶、不要謾罵司機等。單張亦會介紹本港著名景點，以及列出尋找失物的熱線電話等。

黄卓邦強調希望透過禮貌運動，令司機和乘客之間改善溝通，互諒互讓，消除不必要爭拗。他明白市民對的士司機禮貌有意見，活動亦未必可以將所有問題解決，但希望透過活動提高行業服務及禮貌水平，從而提升服務質素。

另外，香港的士小巴商總會理事長周國強表示，政府暫時未有接觸他，強調會義不容辭支持「好客之道」運動。他批評少數「黑的」影響業界形象，總會一個多月前曾發出指引，包括要求司機保持車廂清潔，要以禮相待，避免粗言穢語等，亦曾於纜車站展開「禮貌大使」運動。周說，業界並非要政府打擊「白牌車」後才提升服務，但「白牌車」搶了業界不少生意，令司機感氣餒，亦難吸引較年輕司機，如果人手持續不足，難以有空間挑選較好司機。