的士管理參差 保費居高不下 航通安全駕駛大數據 減意外發生 保的哥安全

近年時有涉及的士的致命交通意外發生，加上早前業界反映的士保費與墊底費飆升，揭露的士行業缺乏控制意外風險的管理手段，令保費難有下調空間，長遠影響業界生計。為鼓勵智慧出行與道路安全，特區政府去年撥款10億港元推出「智慧交通基金」，資助與車輛有關的創新科技研究及應用。其中針對的士行業健康發展、獲批資助的「的士安全駕駛大數據智能系統」，正是由航通超智科技有限公司(下稱航通)所研發的，也是全港首個為的士行業度身訂造的智能車隊管理平台。航通總經理助理賴會蘭認為，該項目能解決行業痛點，藉此為的士行業提供更有利的營商環境，助力政府智慧出行的願景。
車行規模不一 管理難免落差
在的士行業中，管理公司的規模由管理數十輛至逾百輛車不等，業界準則難統一，服務質素自然存在落差。賴會蘭指出航通在調查研究過程中，了解到保險公司均認為，若果的士管理公司提高管理水平使意外率下降的話，保費就有下調空間。「惟管理公司沒有相關科學性數據支持，以證明其管理之的士發生意外的風險較低，保險公司難以評估個別的士司機的駕駛風險，無法釐定價格，令整體上難逃保費加價的結果。」她又指目前大多數管理公司均使用一般市面上的行車紀錄儀，作為紀錄事故之用，資訊只會在事故發生後作證據提取，卻沒有防止意外發生的功能，這促使航通研發「的士安全駕駛大數據智能系統」。
運用大數據分析 有效控制駕駛風險
的士行業缺乏控制意外風險的管理手段，而航通的智能系統，就是運用安裝在的士駕駛席的智慧車載單元(Smart On-board Unit, SOBU)，由傳感器採集道路狀況、司機的駕駛行為等原始數據後，以邊緣計算(edge computing)並將數據傳輸到雲端進行分析。她解釋，「航通智能輔助安全駕駛系統具備視像錄影功能，其AI智能鏡頭會在司機駕駛期間出現的危險駕駛習慣時，如疲勞駕駛、駕駛時分心使用電話等，便會發出聲音或語音提示，有助及時制止意外發生。而且有30天錄像雲端儲存，防止事故錄像丟失或被快速覆蓋。」由於從保險角度，司機的身心健康狀況是產生意外風險的主因，而系統能改善司機的駕駛習慣，無疑能更有效地控制風險。
由駕駛態度主導保費 先行者先受惠
政府近年致力於引入的士車隊管理制度，讓現有的士組成車隊，旨在鼓勵及區分有能力並致力組建專業團隊之的士車主、司機和營辦商，並在受監管的平台下提供優質的士服務。而在運輸署「智慧交通基金」項目資助下，已相繼有不少管理公司率先透過項目嘗試智能車險管理平台，賴會蘭強調這將會是的士行業發展的必須趨勢，先行者將先受惠。她續指，「航通的系統有別於坊間的行車紀錄儀方案，除基本定位和視頻下載功能外，我們的智能輔助安全駕駛系統能夠有效根據的士司機在駕駛過程中的種種駕駛習慣，結合大數據分析為的士及司機進行風險評分及實時駕駛提醒。」「管理公司只需在平台上紀錄事故和填寫保險賠付情況，配合平台上的風險評估，以便將來進一步跟保險公司磋商車隊式投保。」她又認為在平台上表現較佳的管理公司，將有望率先享有保費下調，亦衍生誘因讓司機更關注駕駛安全，以減輕營運成本。
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