的士管理參差 保費居高不下 航通安全駕駛大數據 減意外發生 保的哥安全

近年時有涉及的士的致命交通意外發生，加上早前業界反映的士保費與墊底費飆升，揭露的士行業缺乏控制意外風險的管理手段，令保費難有下調空間，長遠影響業界生計。為鼓勵智慧出行與道路安全，特區政府去年撥款10億港元推出「智慧交通基金」，資助與車輛有關的創新科技研究及應用。其中針對的士行業健康發展、獲批資助的「的士安全駕駛大數據智能系統」，正是由航通超智科技有限公司(下稱航通)所研發的，也是全港首個為的士行業度身訂造的智能車隊管理平台。航通總經理助理賴會蘭認為，該項目能解決行業痛點，藉此為的士行業提供更有利的營商環境，助力政府智慧出行的願景。

車行規模不一 管理難免落差

在的士行業中，管理公司的規模由管理數十輛至逾百輛車不等，業界準則難統一，服務質素自然存在落差。賴會蘭指出航通在調查研究過程中，了解到保險公司均認為，若果的士管理公司提高管理水平使意外率下降的話，保費就有下調空間。「惟管理公司沒有相關科學性數據支持，以證明其管理之的士發生意外的風險較低，保險公司難以評估個別的士司機的駕駛風險，無法釐定價格，令整體上難逃保費加價的結果。」她又指目前大多數管理公司均使用一般市面上的行車紀錄儀，作為紀錄事故之用，資訊只會在事故發生後作證據提取，卻沒有防止意外發生的功能，這促使航通研發「的士安全駕駛大數據智能系統」。

運用大數據分析 有效控制駕駛風險

的士行業缺乏控制意外風險的管理手段，而航通的智能系統，就是運用安裝在的士駕駛席的智慧車載單元(Smart On-board Unit, SOBU)，由傳感器採集道路狀況、司機的駕駛行為等原始數據後，以邊緣計算(edge computing)並將數據傳輸到雲端進行分析。她解釋，「航通智能輔助安全駕駛系統具備視像錄影功能，其AI智能鏡頭會在司機駕駛期間出現的危險駕駛習慣時，如疲勞駕駛、駕駛時分心使用電話等，便會發出聲音或語音提示，有助及時制止意外發生。而且有30天錄像雲端儲存，防止事故錄像丟失或被快速覆蓋。」由於從保險角度，司機的身心健康狀況是產生意外風險的主因，而系統能改善司機的駕駛習慣，無疑能更有效地控制風險。