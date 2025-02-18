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2025-02-18 16:35:00

的士罷工｜李家超：任何激烈行動都不得民心　黃羽庭反駁究竟是誰不得民心

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的士業揚言罷工，李家超指任何激烈行動都不得民心，或令事情變質

的士業揚言罷工，李家超指任何激烈行動都不得民心，或令事情變質

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的士業界揚言如果特區政府無正面回應規管網約車平台事宜，將在下月5日發起至少5日的罷駛行動。行政長官李家超今日回應指任何激烈行動都不得民心，可能令事情變質，呼籲業界理性討論。

李家超今日出席行政會議前見記者，被問到的士業界計劃罷工。李家超明言任何激烈行動都不能成功解決問題，只會傷害市民的日常生活利益，甚至是社會的整體利益，不得民心。更可能被別有用心的人士騎劫議題，令事情變質。

呼籲的士業界理性討論

李家超表明政府的立場清晰，要改善的士服務、要規管網約車、要打擊非法白牌車經營。他指的士服務及網約車規管事宜是累積多年的問題，政府上任後已以擔當的態度提供解決方案，包括推出的士車隊提升服務，及提出規管網約車平台。李家超留意到有多個的士業界表明不會支持罷工行動，他呼籲有關人士遇到問題應理性交流，了解對方意見。交通諮詢委員會工作組明日開會，已邀請的士業及網約車平台業界代表出席，李家超指是一個好機會，令大家理性交流，共同推進政府提出的解決方案，會最符合各方利益。

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無線電的士聯誼會主席黃羽庭回覆傳媒查詢，指從無說過要正式落實罷駛，只是當日會議有討論過。對於李家超形容任何激烈行動都不得民心，黃羽庭認為說法可圈可點，不滿白牌車搶走生意，反指司機、車主連同家庭20萬人亦是民心。他認為是某些官員不作為，逼使有今次的行動。

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