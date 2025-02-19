的士罷工｜發起人黃羽庭宣布3.5行動停止 向市民致歉

的士業與網約白牌車爭議持續，交通諮詢委員會轄下工作小組今日（19日）分別與的士業及網約車平台會面，有的士業團隊早前揚言若今日會面政府未能正面回應業界要求，將考慮在3月5日罷駛。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭會後稱相信行政長官李家超打擊非法白牌車的承諾，決定停止罷駛行動，對事件造成市民不安致歉。

信行政長官打擊非法白牌車承諾

黃羽庭表示，李家超昨日已表明打擊非法白牌車，他形容既然特首公開「出到聲」，故深信執法部門應該不容忍犯法的白牌車存在，所有非法活動應該「零容忍」即時執法，故認為應該接受特首的承諾，代表業界宣布3月5日的罷駛行動會停止。 他又澄清的士罷駛行動從未落實，只是曾經有會員在內部會議中提出罷駛，或有人流出會議紀錄所致，對令市民不安致歉，黃羽庭稱對政府執法拭目以待，「個波傳回政府」，希望「零容忍，見一單拉一單」，又指如果各部門最終不執法，「其實我哋都冇乜嘢好講㗎啦」。