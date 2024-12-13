的士裝攝錄系統｜陳美寶稱可警醒少數害群之馬 裝置加密防被盜用放上網

政府爭取明年第二季修例，規定所有的士在車廂安裝攝錄機、行車記錄儀及提供電子支付。運輸及物流局局長陳美寶在立法會交通事務委員會表示，是三贏方案，對業界、乘客及政府都是好事，可警醒少數害群之馬，保障乘客。她說攝錄鏡頭清晰拍攝到容貌是重要，強調當局重視私隱，日後會有中央平台綜合管理攝錄片段，亦會加密，防止被盜用。

議員憂司機遮蓋鏡頭 當局將突擊檢查

多名議員支持措施。民建聯李世榮關注如何監察司機會否刻意遮蓋攝錄鏡頭，陳美寶說的士要定期驗車，當局不排除會突擊檢查。議員楊永杰提到現時不少人會將車內攝錄片段上載至互聯網以吸引流量，當局日後如何確保的士業界不會將片段放上網，陳美寶說裝置會加密，最近曾與私隱專員會面，私隱條例適用於車廂安裝攝錄設備。

攝錄機不應由政府承擔

有議員提到每部車廂攝錄機要數千元，每月的上載傳送費須數百元，希望政府提供資助，亦有議員建議政府協助採購，爭取優惠價。陳美寶表示，財政方面是車主及司機的責任，不應由政府承擔，市面已多了攝錄機的供應商，價錢有競爭力。 亦有議員關注如攝錄機不能夠正常運作，司機是否不能開工。陳美寶說深圳及澳門等地早已推出這項措施，可以分享經驗，當局會與專家跟進議員關注。