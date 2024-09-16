的士調查：一半受訪者有意乘搭的士車隊　五成七籲加快網約車合法化

政府現已推出的士車隊，並計劃發牌規管網約車平台，的士司機扣分制更在下周起生效。有組織上月進行抽樣電話訪問，發現五成受訪者表示有興趣使用的士車隊服務，但亦有逾半對車隊能改善的士業界服務質素的信心不足，另有五成七受訪者期望加快網約私家車合法化。發起調查的組織建議，政府應加快研究規管網約車平台，並密切監察的士車隊服務。

運輸署今年7月發出5個的士車隊牌照，車隊須在一年內完成籌備並投入服務。香港研究協會上月20日至31日透過隨機電話抽樣形式，訪問1,024名成年市民。結果顯示，對於的士車隊能否改善的士服務質素，分別有33%和20%受訪者表示「信心不大」和「沒有信心」，但有50%人稱日後有興趣使用的士車隊服務，僅三成人表示沒有興趣。

有提供6座位豪華的士服務之的士車隊早前預告，乘搭該款新車的收費會比咪錶收費高一至兩成半。在調查中，有28%受訪者認為收費水平合理、44%受訪者認為不合理。另外，調查有57%受訪者認為政府應加快網約私家車合法化，但亦有26%人建議先觀察的士車隊成效。

促港府密切監察的士車隊服務

香港研究協會指，結果反映受訪者對的士車隊服務態度積極，亦有多數人希望通過網約私家車合法化促進良性競爭。協會負責人促請港府密切監察的士車隊服務，並適時檢討和改善，同時應加快研究規管網約車平台，為公眾提供更高質素點對點交通服務。