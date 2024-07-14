的士車隊可按兩種模式收費　預約費無上限林世雄冀市場自行調節

政府引入的士車隊制度，早前共接獲15份牌照申請，運輸及物流局局長林世雄表示，當局預計本月可批出不多於5個牌照，有關車隊最快年底可開始投入運作，又稱日後的士車隊能以兩種模式收費，包括在街上直接截車、只可按錶收費的點對點包車，以及按錶收費再加預約費。

林世雄在一個電台節目表示，當局未有就預約費設定上限，期望由車隊和用家等市場自行調節，把預約費訂在合理水平。他指出，的士車隊必須有一個預約平台，提供多元化召喚服務，包括電話、網站或手機應用程式等，相信大部分車隊都會提供網約服務為主。

此外，政府現時亦研究規管網約車平台，林世雄稱年內會完成研究，期望明年提出立法建議、在任內完成規管。他強調，過程一定會考慮平衡的士行業及市民利益，又指要進行供求研究和聽取各持份者意見，再決定如何發牌和規管網約車。

的士牌價變動非政府考慮

被問到政府會否為的士牌價下跌負責，林世雄稱的士牌照的轉換，會按市場價格和供求調整，牌價改變並不在政府考慮之列，又表示本港有九成出行都是透過公共交通服務，因此要研究如何在維持公共交通系統的高效發展下，一併滿足市民對「點對點」服務的需求，又讚揚本港公共交通網絡「世界第一」。