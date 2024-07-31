的士車隊名單出爐　5車隊獲發牌涵3500輛的士

運輸署長李頌恩表示，當局收到15個的士車隊的申請，其中3份申請不合資格。至於獲派牌照的5個車隊，3隊為巿區車隊，2隊為混合車隊。李頌恩表示，車隊會安裝不同的安全設備，如全球定位系統、行車紀錄儀、不良駕駛行為偵測器等；車隊亦提供網約，可經車隊提供的平台預約，巿民亦可就司機的表現評分，所有車隊須於明年7月完成籌備工作。

乘客可在手機應用程式對司機評分投訴

就市民的投訴，車隊會有各自渠道處理。被問到是否設有機制予市民投訴車隊，乘客將可以在相關手機應用程式對司機作出評分、投訴，保障服務質素。李頌恩表示，市民如有需要亦可到運輸署表達，又指署方會定期監察各個車隊是否符合牌照要求。至於今次牌照申請滿額，未來會否繼續發牌，李頌恩表示， 仍須繼續觀察情況，未來發展亦有不同方向，例如現有車隊繼續擴展或局方發出更多牌照等。