的士車隊牌照本周五起接受申請　車隊可自訂預訂行程收費

發言人說為鼓勵業界參與，運輸署會推出多項措施，以便利的士車隊營運。收費方面，車隊可就預訂行程自訂收費，形式可以是在的士計程錶收費之外收取一筆事先與乘客協定的預約費，或在行程開始前與乘客協定整筆車費。車隊持牌人在經運輸署署長批准下，可為其車隊的士設計車身及標記。

運輸署今日公布，將於星期五（4月12日）起邀請有興趣人士申請的士車隊牌照，截止時間為5月31日正午12時正。發言人表示經考慮業界反應及平衡的士車隊質素的需要，擬發出最多5個的士車隊牌照。

會設置數十個車隊的士專屬停車處

政府會為持牌車隊宣傳，並在機場、部分跨境口岸（包括香園圍口岸、深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸）、高鐵西九龍站、部分機鐵站、啟德郵輪碼頭、香港迪士尼樂園等地方設置數十個車隊的士專屬停車處。另外，政府已物色2幅分別位於青衣及大埔的用地，並計劃以短期形式批予各車隊持牌人共同使用，作泊車和簡單維修等用途。

在的士車隊制度下，運輸署會發出的士車隊牌照，並通過牌照條件規管車隊的營運和管理，包括就車隊規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務作出相關要求，例如必須提供網約渠道（包括手機程式及網站）和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等。的士於加入車隊時的車齡不得超過3年，整個牌照期內車齡不得超過10年。車隊規模方面，混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。