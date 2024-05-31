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2024-05-31 18:15:28

的士車隊牌照運輸署收15份申請　料7月內公布結果

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的士車隊牌照的申請期今午結束，運輸署收到15份申請。(資料圖片)

的士車隊牌照的申請期今午結束，運輸署收到15份申請。(資料圖片)

政府擬批出5個的士車隊牌照，並於今午(31日)12時截止申請。​運輸署表示，在申請期內共收到15份申請，會與運輸及物流局的代表會組成評審委員會，按照早前發出的邀請文件內訂明的評分準則評核所有收到的申請，預計會於今年7月內公布申請結果。

亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖）

政府稱反應積極   料新制度助增的士服務

其中的主要評分標準包括申請人的管理能力、車輛質量及安全相關設備/裝置、網約的士及車隊調派建議，以及日常營運、維修及應變建議等6個標準。的士車隊營辦商須於獲批車隊牌照後不多於12個月內開始營運。署方會積極推動及協助車隊營辦商組成車隊，以期讓車隊的士盡早投入營運。

政府發言人指，樂見業界對申請的士車隊牌照反應積極。申請人多樣化，除的士業界外，亦有其他運輸業界人士參與，相信引入一個全新的的士車隊制度，可讓提供優質服務之的士車隊在行業中起示範和帶頭作用，鼓勵業界精益求精，提升服務水平和行業形象。

今次政府擬發出5個或以下的的士車隊牌照，運輸署會通過的士車隊牌照條件規管車隊的營運和管理，包括就車隊規模、車齡，以及車隊持牌人須提供的服務作出相關要求，如必須提供網約渠道，包括手機程式及網站和電子支付方式，及在車廂內安裝閉路電視系統與提升駕駛安全的科技裝置等。的士於加入車隊時的車齡不得超過3年，整個牌照期內車齡不得超過10年。車隊規模方面，混合或市區的士車隊須有300至1,000輛的士，而新界的士車隊則須有100至350輛。

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