的士車隊網約收費有彈性 或可低於咪錶價 陳美寶︰雙方同意才可以

5支的士車隊本月底起陸續投入服務。運輸及物流局長陳美寶表示，除有專屬平台召車，全港會設13個指定車隊上落客區，包括機場、高鐵西九龍站等。車隊收費分為按錶或預約訂價，當中預約可訂立較高收費，至於訂低於「咪錶價」，她則指「最重要跟乘客、雙方作出協議，要雙方同意才可以。」

就13個地點設指定上落客區，包括機場、高鐵西九龍站、跨境口岸及郵輪碼頭等的9個已落成。陳美寶指，將與機管局、港鐵等合作，加強向旅客宣傳。她亦認為，新成立的的士車隊有3大特色，包括由專業管理、擁抱科技，以及司機經專業培訓。車隊車輛種類將包括6人的士，及有更多空間擺放行李或輪椅等，滿足現時不太到位的服務。