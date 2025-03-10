的士車隊網約收費有彈性 或可低於咪錶價 陳美寶︰雙方同意才可以

5支的士車隊本月底起陸續投入服務。運輸及物流局長陳美寶表示，除有專屬平台召車，全港會設13個指定車隊上落客區，包括機場、高鐵西九龍站等。車隊收費分為按錶或預約訂價，當中預約可訂立較高收費，至於訂低於「咪錶價」，她則指「最重要跟乘客、雙方作出協議，要雙方同意才可以。」
就13個地點設指定上落客區，包括機場、高鐵西九龍站、跨境口岸及郵輪碼頭等的9個已落成。陳美寶指，將與機管局、港鐵等合作，加強向旅客宣傳。她亦認為，新成立的的士車隊有3大特色，包括由專業管理、擁抱科技，以及司機經專業培訓。車隊車輛種類將包括6人的士，及有更多空間擺放行李或輪椅等，滿足現時不太到位的服務。
的士車隊接街客時須按法例以29元起錶收費，若市民於網上預約車隊服務，可選擇經協議定價的「包車」收費，或按咪錶收費。她強調會有監管，確保車隊不會任意訂得太高。至於協議下又可否訂低於「咪錶價」，她稱「我想這個要小心，因為都視乎他們整體生意及市場供應，最重要跟乘客、雙方作出協議，要雙方同意才可以。平台會清楚訂明收費的一個政策，以及安排，讓乘客清楚，這是最重要。」政府期望車隊在平台上，會清楚訂明收費的政策和安排。
她又說香港一些周邊城市已有網約車和網約平台，形容是發展趨勢，望透過與的士業界溝通，找出平衡點，令兩者可共存；補充指現存的一些網約平台，已有不少的士司機參與提供服務，在商討規管及牌照規定時，政府會關注的士業界意見，做好溝通解說。
業界︰對無加入車隊之的士不公
就乘客與司機協商後，的士車隊收費或可低於「咪錶價」，的士小巴商總會會長周國強認為對無加入車隊之的士造成不公，並形容「咪錶存在價值越來越降低。」他建議當局研究，將一般的士的咪錶收費，分為繁忙時段及非繁忙時段，讓業界更有競爭力。