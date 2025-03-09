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2025-03-09 13:19:14

的士車隊｜「包車」議價可否低於咪錶價 陳美寶：須顧及整體生意及市場供應

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陳美寶試坐不同車隊的士。(羅錦鴻攝)

陳美寶試坐不同車隊的士。(羅錦鴻攝)

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5支的士車隊日前舉行啟動禮，「晒冷」展示旗下車隊，首隊車隊最快月底落地，其餘亦會在7月或之前陸續投入服務。運輸及物流局長陳美寶今日(9日)表示，鼓勵的士車隊創造自己品牌，設法為不同群眾提供服務，思考服務質素如何追上時代，以滿足市民不同出行需要；運輸署為便利這些車隊接載預訂服務的客人，會在13個地方預留停車位置，供預約的士上客，當中9處地方已準備妥當，主要在過關、跨境口岸，包括機場、高鐵站、郵輪碼頭及西九等劃有停車位，予車隊的士接載乘客。

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「包車」形式議價可否低於咪錶的價錢

陳美寶在商台節目表示，新成立的5支的士車隊有3大特色，包括由專業的管理人管理、擁抱科技，以及司機經過專業培訓。陳美寶又指，車隊的士收費方面，如市民在街上截車會按咪錶收費，而網約服務則有兩個彈性，分別是按咪錶收費再加預約費用，或與乘客於事先達成協議，要雙方同意下以「包車」形式定出收費，陳美寶形容「有彈性亦都有監管」，不會讓任意訂價太高。

至於「包車」可否協議低於咪錶的價錢？陳美寶回應指，「我諗呢一個就要小心喇，因為佢哋都要睇返整體個生意同埋個市場供應，最緊要係佢哋同個乘客雙方要作出個清楚嘅協議，而呢個要雙方同意先至可以。」政府期望車隊在平台上，會清楚訂明收費的政策和安排，讓乘客清楚。

▼5支的士車隊大曬冷▼

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