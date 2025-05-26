的士車隊｜大黃蜂愛心車隊底薪7000加獎金 司機稱「更有保障」應聘

利用科技改善服務是大勢所趨，的士車隊應運而生。大黃蜂愛心車隊今早設招聘會，計劃於7月將1000部的士全部「落地」服務各區市民。有到場的士司機認為車隊設底薪等，能為生活提供一定保障，又有「多一個門路搵生意」，並當場應聘。
劉先生開的士約兩年，得悉今日有新車隊的招聘會，便到場了解車隊的要求、車款等，不足一小時當場簽約。他表示，加入車隊雖然會限制司機的部分行為，但相信要求的只是司機應有的態度，「只不過做好自己，無乜問題」；加上車隊屬招聘制，設7000元底薪採取「底薪加獎金」制度、長期服務金和MPF，覺得有基本保障，又有信心會「做得好」，在賞罰機制下獲更高收入，故決定報名加入車隊。
另有司機注重自由度 對加入持觀望
另一位的士司機戴先生則前來了解車隊運作、及其中供輪椅乘搭的新車系。入行逾30年的他表示，的士司機「望天打卦」，如車隊設底薪會有一定吸引力，「有時真係開唔到工，都可以交租、食飯」；但認為，的士司機普遍注重自由度，偏好「隨時開工、收工」、或不時接私人訂單，自身又有固定「揸開嘅車」，加入車隊後需面對不少轉變、與公司磨合，因此對加入車隊持觀望態度。
7月1000部的士全部「落地」
打造車隊的新科董事黃兆鵬表示，車隊目前已招聘200名的士司機，陸續接受等培訓；相關應用程式亦已完成開發，正進行內部測試，未來將開放予其他公司加入，讓市民能及時「call到車」、並在下車時進行反饋，供車隊透過賞罰計劃確保司機素質。盼有助改善行業的整體服務素質，改變的士司機在市民眼中的形象，計劃今年7月起將1000部電動的士「落地」，包括100部可上落輪椅車的「高級福祉車」，服務全港市民。