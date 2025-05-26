的士車隊｜大黃蜂愛心車隊底薪7000加獎金 司機稱「更有保障」應聘

利用科技改善服務是大勢所趨，的士車隊應運而生。大黃蜂愛心車隊今早設招聘會，計劃於7月將1000部的士全部「落地」服務各區市民。有到場的士司機認為車隊設底薪等，能為生活提供一定保障，又有「多一個門路搵生意」，並當場應聘。

劉先生開的士約兩年，得悉今日有新車隊的招聘會，便到場了解車隊的要求、車款等，不足一小時當場簽約。他表示，加入車隊雖然會限制司機的部分行為，但相信要求的只是司機應有的態度，「只不過做好自己，無乜問題」；加上車隊屬招聘制，設7000元底薪採取「底薪加獎金」制度、長期服務金和MPF，覺得有基本保障，又有信心會「做得好」，在賞罰機制下獲更高收入，故決定報名加入車隊。