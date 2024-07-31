的士車隊｜星群的士車隊9月起陸續投入服務 Big Boss Taxi：一年內全力籌備

政府公布的士車隊牌照申請結果，5間公司獲發為期5年的牌照，合共提供3,500輛的士，佔全港的士20%。獲選公司之一「星群的士服務」表示，旗下車隊將會在9月起陸續投入服務，收費暫時未有實際定價，車隊的士的實際租金亦未定。執行董事鄭敏怡透露，公司以機駕駛技術、服務態度等因素選拔司機，車隊目前已有50多位司機。

她提到，會設立「導盲犬友善計劃」，讓司機學習如何處理帶著導盲犬的乘客，並向他們提供外語訓練、提升服務態度培訓等，未來會進行大規模的司機招募活動。