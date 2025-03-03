的士車隊｜月底起陸續投入服務　陳美寶：用科技為大勢所趨

的士車隊預計本月底起陸續投入服務。運輸及物流局局長陳美寶表示，的士車隊是的士業界整體發展非常重要的里程碑，形容的士陪伴社會發展與成長，「唔少人細細個坐的士坐到大個」，亦會為旅客抵港後留下首個印象，認為的士業也需要與時並進、破格和創新，用科技是大勢所趨，否則會與時代脫節。

期望的士車隊作「領頭羊」吸引加入

運輸署舉行的士車隊啟動禮，5隊的士車隊分別「曬冷」展示不同款式和塗裝的車輛，陳美寶和運輸署署長李頌恩等分別乘搭不同的士參與啟動禮。陳美寶指，的士車隊從去年4月推出申請，以至營運者申請、籌備和買車、培訓司機等，至今不足1年，形容除政府和立法會外，不同的士業界背後也有心有力做好的士。