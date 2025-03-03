的士車隊｜月底起陸續投入服務　陳美寶：用科技為大勢所趨

的士車隊預計本月底起陸續投入服務。運輸及物流局局長陳美寶表示，的士車隊是的士業界整體發展非常重要的里程碑，形容的士陪伴社會發展與成長，「唔少人細細個坐的士坐到大個」，亦會為旅客抵港後留下首個印象，認為的士業也需要與時並進、破格和創新，用科技是大勢所趨，否則會與時代脫節。
期望的士車隊作「領頭羊」吸引加入
運輸署舉行的士車隊啟動禮，5隊的士車隊分別「曬冷」展示不同款式和塗裝的車輛，陳美寶和運輸署署長李頌恩等分別乘搭不同的士參與啟動禮。陳美寶指，的士車隊從去年4月推出申請，以至營運者申請、籌備和買車、培訓司機等，至今不足1年，形容除政府和立法會外，不同的士業界背後也有心有力做好的士。
5支的士車隊最終合共有3,500輛的士投入服務，佔全港1.8萬輛的士的六分之一，當中包括1,900輛電動的士，全數車隊均配備全球定位系統、行車紀錄儀和司機監察系統，同時接受多種電子支付方式。陳美寶說，政府對車隊有期望，強調最重要是以市民利益和出行需要為依歸，但初期如果推出太多車隊或使市民對車隊印象感混亂，所以希望的士車隊作為業界的「領頭羊」，吸引更多司機和車主加入，壯大車隊力量。
陳紹雄：給市民多一個選擇
另外，陳美寶預告有關在所有的士強制安裝攝錄系統，以及要求提供最少兩種電子支付工具的修例草案，會爭取在下一季提交立法會審議。她又指，要整體改善點對點交通服務，的士車隊面世、籌備網約平台規管以致打擊違法載客等改革措施都很重要，不可或缺，原則也是以市民利益為依歸。
有份出席啟動禮的立法會交通事務委員會主席陳紹雄相信，良好的士管理制度可提高服務質素，為市民帶來多一個選擇，期待的士車隊推出後讓乘客有更好體驗，又希望市民可以向政府和立法會回饋意見，以檢視是否要適時檢討相關法規。