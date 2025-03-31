的士車隊｜樂行的士即日起約200部的士試運　推「JOIE樂行」預約App收集數據

政府批出的5支的士車隊將陸續投入服務。其中一間中標營辦商「樂行的士」，今晚起開始以傳統市區的士形式試運。車行初期會有約200輛的士提供服務，並在兩大作業系統Android和iOS推出預約平台「JOIE樂行」的應用程式(App)，供乘客預約未來1小時至24小時的行程，目前正繼續以直接聘用及租車形式招募司機加入，又預告日後正式投入服務時將提供乘車優惠。

程式可預約未來1小時至24小時服務

運輸署月初表示，5間獲選的士車隊營辦商即將陸續投入服務，當中首支車隊預計最快本月底投入服務。屬獲選營辦商之一的樂行的士宣布，今日傍晚起會以傳統市區的士形式試驗營運，並透過新推出的預約平台「JOIE樂行」提供未來1小時至24小時的預約服務，希望吸引有需要但毋須即時召車的乘客試用，以便收集行車、營運數據和乘客意見，為正式營運的士車隊服務做好準備。

樂行的士試運初期有約200輛的士參與，3款車型分別為MAXUS MIFA7電動6座位的士、設有5個座位及可接載一張輪椅的豐田Noah無障礙的士，以及4座位豐田Comfort混能的士，預約的士的收費會接近咪錶價錢，實際水平會視乎預約時間和距離而有所調整，可接載輪椅的無障礙的士收費則會較高，程式的預約介面會一併顯示各種的士的收費，供乘客選擇。

正式營運後將推乘車優惠

樂行的士負責人、泰和管理公司常務董事伍海山表示，暫時未計劃試驗期何時結束，若發現收集到的數據理想將盡快推出服務，又說試運期間不會提供乘車優惠，以免影響測試和令系統負荷突然飆升，正式營運後將會提供乘車優惠。他並指，車隊目前仍繼續以直接聘用和租車形式招募司機加入，「目標當然係愈多愈好」，車行亦會向全年沒有發生交通意外的司機頒發安全獎金。

伍海山提到，「理論上每個時段都會有齊200部車行緊」，惟不排除部分司機在晚上較少客時段會提早收工，又稱直接聘用的司機會有較彈性的工作安排，使其營運時間能覆蓋傳統的士的「交更時間」。被問到旗下租車司機若私下透過其他平台接單會如何處理，伍海山稱樂行的士無法處理由其他召車平台引起的問題或爭拗，如果有關司機服務態度等當然可以處理。

「JOIE樂行」預約平台最快傍晚可在兩大作業系統Android和iOS程式商店下載，容許乘客揀選上、落車位置及選擇3款車型，其後便可透過信用卡、AliPay、WeChat Pay及PayMe等主流電子支付方式付款。介面之後會列出預約車輛與司機資料、配對狀態等，以及一組由4個數字組成的配對碼，方便乘客確保登上正確的配對的士，完成車程後司機和乘客亦可互相評分。

運輸署：樂行準備就緒後會發出的士車隊牌照

運輸署回覆《am730》查詢稱，一直積極協助各車隊的籌備工作，據了解樂行車隊的籌備工作正全速進行，符合進度，又指樂行的士的試行安排可讓市民率先體驗新品牌服務，亦有助收集營運經驗和用家回饋。運輸署期望樂行在累積經驗後早日正式投入服務，又稱樂行車隊目前以持牌的士經營，署方在樂行車隊準備就緒後會正式向其發出的士車隊牌照。

由於樂行車隊現時以持牌的士方式經營，旗下車隊的車身將沿用市區的士的紅色，待日後獲政府批出正式牌照後，便會改用月初展示的橙色車身。