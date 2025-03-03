的士車隊｜5支的士車隊曬冷新電動車　的士大王泰和推阿拉伯文預約服務

運輸及物流局今日(3日)舉行的士車隊啟動禮，五大車隊在青衣驗車中心展示即將投入服務的車款「大曬冷」。有「的士大王」之稱的泰和車行董事總經理伍海山指，將以橙色的全新電動車打頭陣，並會引入「智能數碼監察系統」，以確保司機服務質素。

3支的士車隊只行「市區線」

5支中標車隊包括「泰和車行」、「星群」、的士小巴商總會理事長陳洲有份的「Big Boss」、城市汽車與GoGoX合作的「CMG Fleet」，以及的士司機從業員總會相關的「新科發展」，除了「星群」和「新科發展」會採用混合模式外，其餘3支的士車隊只行「市區線」。