的士車隊｜5支的士車隊曬冷新電動車　的士大王泰和推阿拉伯文預約服務

運輸及物流局今日(3日)舉行的士車隊啟動禮，五大車隊在青衣驗車中心展示即將投入服務的車款「大曬冷」。有「的士大王」之稱的泰和車行董事總經理伍海山指，將以橙色的全新電動車打頭陣，並會引入「智能數碼監察系統」，以確保司機服務質素。
3支的士車隊只行「市區線」
5支中標車隊包括「泰和車行」、「星群」、的士小巴商總會理事長陳洲有份的「Big Boss」、城市汽車與GoGoX合作的「CMG Fleet」，以及的士司機從業員總會相關的「新科發展」，除了「星群」和「新科發展」會採用混合模式外，其餘3支的士車隊只行「市區線」。
泰和車隊首階段480輛車投入服務
當局容許的士車隊自行設計車身顏色及標記，藉此與一般的士區分，其中「泰和」的車隊採用橙色純電動車。伍海山形容，橙色車身代表陽光及活力，故車隊取名為「JOIE樂行」，寓意笑容接載、快樂出行。伍海山透露，待政府批出牌照後，車隊即可投入服務，有望成為首批進軍市場的車隊，首階段將有480輛的士投入服務，當中300輛為全新落地，車型涵蓋國產的MAXUS MIFA7電動豪華的士、豐田Noah無障礙的士及豐田Comfort混能的士，車隊全面投入服務後，將有多達800輛的士。
《施政報告》早前建議的士車隊提供阿拉伯語資訊，以配合政府接軌中東的大方向，伍海山指其車隊除提供中英文外，亦會有阿拉伯文等多國語言，冀方便不同國家的旅客。