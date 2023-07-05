的士載客上限擬增至6人　政府倡引入司機違例記分制度　下周交立法會討論

社會多年來持續有聲音要求改善的士服務，運輸及物流局建議推出一系列措施，提升的士點對點交通服務的整體質素，包括將最高載客數目由5人增至6人，增加的士競爭力，同時就某些與的士司機相關的罪行，引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則，加強對的士司機不當行為的阻嚇力和提升的士整體服務質素。

車隊的士需要較豪華

據運輸及物流局向立法會提交文件，擬議的士車隊制度的主要牌照條件涵蓋就車隊持牌人、牌照期限、的士車隊的組合和規模、車隊的士的類型和車齡限制、車廂設施、網約途徑、車隊的士司機、顧客服務，以及車隊持牌人的責任的要求。

文件提到，車隊應有最少一成較豪華的車輛和可供輪椅上落的士，豪華的定義是的士應課稅價值最少30萬元或屬於純電動的士，同時軸距應最少2,850毫米，即車廂要更寬敞和搭乘體驗更佳。另外，車隊必須提供乘客網上預約、查詢和投訴的服務，並就司機表現評分，而加入車隊的司機亦必須完成由車隊持牌人安排有關的士服務的職前訓練。