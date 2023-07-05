的士載客上限擬增至6人　政府倡引入司機違例記分制度　下周交立法會討論

社會多年來持續有聲音要求改善的士服務，運輸及物流局建議推出一系列措施，提升的士點對點交通服務的整體質素，包括將最高載客數目由5人增至6人，增加的士競爭力，同時就某些與的士司機相關的罪行，引入的士司機違例記分制度和兩級制罰則，加強對的士司機不當行為的阻嚇力和提升的士整體服務質素。
車隊的士需要較豪華
據運輸及物流局向立法會提交文件，擬議的士車隊制度的主要牌照條件涵蓋就車隊持牌人、牌照期限、的士車隊的組合和規模、車隊的士的類型和車齡限制、車廂設施、網約途徑、車隊的士司機、顧客服務，以及車隊持牌人的責任的要求。
文件提到，車隊應有最少一成較豪華的車輛和可供輪椅上落的士，豪華的定義是的士應課稅價值最少30萬元或屬於純電動的士，同時軸距應最少2,850毫米，即車廂要更寬敞和搭乘體驗更佳。另外，車隊必須提供乘客網上預約、查詢和投訴的服務，並就司機表現評分，而加入車隊的司機亦必須完成由車隊持牌人安排有關的士服務的職前訓練。
擬加強非法出租或取酬載客罰則
當局又表示，計劃引入的士車隊制度，讓現有的士車主可集合的士組成車隊，並向運輸署申請的士車隊牌照，於受監管的平台提供經專業車隊管理的優質的士服務。政府另擬提高利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則，以加強對乘客和其他道路使用者的保障。
本周刊憲下周交立法會
運輸及物流局發言人指，因應市民期望和的士業界的最新情況，政府檢視整體的士的營運和管理後，建議推出各項相輔相成的建議，相信可回應市民對更優質的士服務的訴求、促進的士業長遠健康發展，同時加強對乘客和其他道路使用者的保障。
政府本周五將就《2023年道路交通法例(提升個人化點對點交通服務)(修訂)條例草案》及《的士司機違例記分條例草案》刊憲，下周三(12日)提交立法會。