的士須提供電子支付 黃卓邦憂供應商手續費增司機負擔

政府擬修例，建議規定所有的士必須在車廂內安裝攝錄設備和相關裝置。曾爭取強制的士安裝車內閉路電視的香港的士業議會主席黃卓邦今日(9日)接受《am730》查詢時表示，對當局強制的士安裝車廂攝錄系統感高興，相信車廂攝錄系統有助提升的士服務水平。 措施不能「一刀切」實施 黃卓邦又指，現時已有一部份司機已安裝車廂攝錄機，「硬件上已準備好，就差運輸署個雲端平台」。他認為司機安裝設備和學習使用運輸署的雲端平台需時，因此措施不能「一刀切」實施，以免出現「易通行」初推出時，司機不太熟習導致甩轆的情況，倡當局及早為雲端平台「先行先試」，並資助司機安裝系統。

憂 電子支付優惠消失 至於電子支付，黃卓邦承認業界對此看法不一，除了部分年紀大的司機不熟悉電子科技外，業界最擔心服務供應商收取的手續費。黃卓邦指，近年電子支付服務供應商為搶佔市場，向業界推出「零手續費」等優惠，但他擔心電子支付成強制要求後，優惠會消失、手續費亦慢慢被調高，「呢個(電子支付)方面，對我哋嚟講實在太多未知數」。黃卓邦認為，相關方面須由運輸署與服務營辦商洽談處理。

的士商會：部分會員「依家仲用緊2G手機」 另外，香港的士商會主席黃保強亦向《am730」表示，商會在兩三年前已與八達通、支付寶合作，為會員開通電子支付，現時已有過千位司機安裝任一款電子支付工具；現時「每日都會又會員上嚟商會度整電子支付」，司機對增添電子支付系統感踴躍。然而，黃保強指出，部分年邁會員「依家仲用緊2G手機」，因此當法例強制要求的士提供電子支付服務，商會會盡量協助其適應。

黃保強又認為，攝錄系統的3,500元安裝費用和每月150元維護費，對普遍司機而言難以負擔。他續指，車廂攝錄器有助避免2019年發生的「安心事件」重演，有司機洩漏車廂攝錄機，致客人私隱受損害，但相關資料僅警方或其他法定執法機構以及運輸署等授權人士可查，故他認為安裝及維護費應由政府負責，「你要推一樣嘢，都要提供誘因」

