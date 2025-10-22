的士駕駛執照21萬人持有僅兩成活躍　陳美寶：新血或想工作生活平衡

的士業人手近年出現短缺現象，在今屆立法會最後一次大會，有議員關注本港現有約21萬人的士駕駛執照，卻只有4.6萬人為活躍的士司機，佔整體約兩成運輸及物流局局長陳美寶表示，他們是否選擇成為活躍的士司機受多個因素影響，包括個人就業選擇、整體經濟和行業營運環境、營運收入和車租水平等成本問題等，難以一概而論。

在立法會大會口頭質詢環節，航運交通界易志明和勞工界周小松均關注活躍的士司機人數，僅佔的士駕駛執照持有人約兩成。陳美寶指，整體行業的營運環境和形象都要多做功夫，從而吸引新血入行，又稱近年年輕一輩入行時有一種新常態，「對於係咪一個固定嘅更數時間，或者靈活啲，喺工作同埋生活裡面取得平衡，都係有啲新嘅常態」，當局未來招攬行外人士加入時，會多作宣傳及彈性安排，希望能壯大司機供應。

陳美寶又說，政府近年已推出多項措施吸引更多年輕新血考取的士駕駛執照，包括放寬申請條件、推出系統化管理的的士車隊和僱員再培訓局提供相關培訓課程等，截至今年8月40歲或以下的持牌人約有1.8萬人，比2019年增長逾五成。政府會繼續採取多項措施，促進的士業健康發展和吸引新血入行。

不擬為的士業輸入外勞

被問到會否考慮在的士業輸入外勞，陳美寶說的士屬個人化點對點交通服務，司機要熟悉本港道路網絡及交通系統，並因應即時交通情況採用最直接而切實可行的路線，以及要與乘客保持溝通、按其需求調整路線和下車地點，性質有別於定點定線的小巴或非專營巴士，故政府未有計劃為的士業輸入外勞。她又說，前年推出的運輸業外勞計劃小巴及客車外勞1,700個配額，至今年8月中已有逾1,550名司機考取相關駕駛執照，目前行走逾140條固定或預先指定路線，相信有助紓緩業界對司機的需求。