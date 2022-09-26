皇后山交通｜城巴將開辦56A線　連接粉嶺皇后山屯門　設多項轉乘優惠

城巴表示，作為粉嶺皇后山巴士路線唯一中標的巴士營辦商，為回應地區對往來皇后山及屯門的訴求，決定將由本周五(30日)起，開辦56A號線，特快連接粉嶺皇后山、聯和墟、天平、上水站及屯門；同時56A號線將設有轉乘優惠，乘客可於菁田邨免費轉乘屯門市中心唯一的區內專營巴士50M號線，前往屯門醫院、建生邨、大興邨、良景邨、山景邨及屯門站等地，全方位連接屯門核心地帶、上水、粉嶺聯和墟以及皇后山。

在班次時間方面，56A號線由粉嶺皇后山開出為周一至五(公眾假期除外)上午6時45分及下午5時05分，由屯門菁田邨開出的班次時間為周一至五(公眾假期除外)上午6時40分及下午5時45五分，全程車費為14.6元，並設有分段收費。顧客可參考乘客通告以知悉巴士站位置及分段收費詳情。

擬按客量盡快提升為全日服務

城巴指，雖然56A號線暫時只能設有來回方向各開兩個班次的服務，但正計劃按客量將56A號線盡快提升為全日服務，以應付顧客的需要及進一步完善皇后山以及屯門的交通服務，城巴將繼續審視皇后山一帶的交通服務，並積極提出服務建議，發揮中標公共巴士營辦商的應有角色，市民如有查詢，可於服務時間內致電城巴顧客服務專線2873 0818，或瀏覽城巴網頁。