皇后山巴士｜城巴提升4線服務　每日有車往返九龍東

粉嶺皇后山邨和山麗苑近月陸續入伙，但不時有居民在社交網站投訴交通配套不足，北區區議會主席羅庭德亦不時向運輸署反映相關訴求。城巴4條服務皇后山的巴士路線，周日(17日)起將提升服務。

現時每日往返皇后山及旺角、長沙灣等地的79X線，將延長服務時間及加密班次。來往觀塘、九龍灣和啟德的78X線，同日擴展至每日服務及加停觀塘碼頭總站。

至於兩條前往中環香港站的上午繁忙時間過海路線，周一(18日)會增設回程班次。途經西隧、中上環和金鐘的979線，周一至五在香港站開18:10；經東隧、北角、銅鑼灣和灣仔的679線，周一至五在香港站開19:15，另早上去程增加一班車。

皇后山邨及山麗苑城巴服務提升詳情