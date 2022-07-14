熱門搜尋:
C觀點 金像獎2022 I SWIM 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
本地
2022-07-14 22:03:23

皇后山巴士｜城巴提升4線服務　每日有車往返九龍東

分享：
城巴將提升皇后山巴士服務。(城巴提供)

城巴將提升皇后山巴士服務。(城巴提供)

粉嶺皇后山邨和山麗苑近月陸續入伙，但不時有居民在社交網站投訴交通配套不足，北區區議會主席羅庭德亦不時向運輸署反映相關訴求。城巴4條服務皇后山的巴士路線，周日(17日)起將提升服務。

現時每日往返皇后山及旺角、長沙灣等地的79X線，將延長服務時間及加密班次。來往觀塘、九龍灣和啟德的78X線，同日擴展至每日服務及加停觀塘碼頭總站。

至於兩條前往中環香港站的上午繁忙時間過海路線，周一(18日)會增設回程班次。途經西隧、中上環和金鐘的979線，周一至五在香港站開18:10；經東隧、北角、銅鑼灣和灣仔的679線，周一至五在香港站開19:15，另早上去程增加一班車。

皇后山邨及山麗苑城巴服務提升詳情

城巴7月17日起提升皇后山巴士服務。(FB專頁「新巴城巴 NWFB and Citybus」) 城巴7月17日起提升皇后山巴士服務。(FB專頁「新巴城巴 NWFB and Citybus」) 城巴7月17日起提升皇后山巴士服務。(FB專頁「新巴城巴 NWFB and Citybus」) 城巴7月17日起提升皇后山巴士服務。(FB專頁「新巴城巴 NWFB and Citybus」) 城巴7月17日起提升皇后山巴士服務。(FB專頁「新巴城巴 NWFB and Citybus」)

78X號線(粉嶺皇后山邨往返啟德站)

  • 將提升為每日服務及延長服務時間
  • 來回方向於觀塘碼頭新增巴士站
  • 皇后山公共交通總站開出的班次服務時間為周一至五05:40至16:30、周六、日及公眾假期05:40至19:30
  • 啟德(工業貿易大樓)開出的班次服務時間為周一至五12:00至21:00、周六、日及公眾假期11:20至20:20

79X號線(粉嶺皇后山邨往返長沙灣)

  • 延長服務時間
  • 皇后山公共交通總站開出的班次服務時間為周一至五05:35至17:40、周六、日及公眾假期05:35至20:00
  • 長沙灣(西)開出的班次服務時間為周一至五07:30、10:00至21:00、周六、日及公眾假期09:30至20:00

679號線(粉嶺皇后山邨往返中環香港站)

  • 增加班次及新增由香港站開出的回程服務
  • 皇后山公共交通總站開出的班次服務時間為周一至五(公眾假期除外)07:00及07:30
  • 香港站開出的班次服務時間為周一至五(公眾假期除外)19:15

979號線(粉嶺皇后山邨往返中環香港站)

  • 新增由香港站開出的回程服務
  • 香港站開出的班次服務時間為周一至五(公眾假期除外)18:10
  • 其他班次服務維持不變
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受