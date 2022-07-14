皇后山巴士｜城巴提升4線服務　每日有車往返九龍東

粉嶺皇后山邨和山麗苑近月陸續入伙，但不時有居民在社交網站投訴交通配套不足，北區區議會主席羅庭德亦不時向運輸署反映相關訴求。城巴4條服務皇后山的巴士路線，周日(17日)起將提升服務。
現時每日往返皇后山及旺角、長沙灣等地的79X線，將延長服務時間及加密班次。來往觀塘、九龍灣和啟德的78X線，同日擴展至每日服務及加停觀塘碼頭總站。
至於兩條前往中環香港站的上午繁忙時間過海路線，周一(18日)會增設回程班次。途經西隧、中上環和金鐘的979線，周一至五在香港站開18:10；經東隧、北角、銅鑼灣和灣仔的679線，周一至五在香港站開19:15，另早上去程增加一班車。
皇后山邨及山麗苑城巴服務提升詳情
78X號線(粉嶺皇后山邨往返啟德站)
- 將提升為每日服務及延長服務時間
- 來回方向於觀塘碼頭新增巴士站
- 皇后山公共交通總站開出的班次服務時間為周一至五05:40至16:30、周六、日及公眾假期05:40至19:30
- 啟德(工業貿易大樓)開出的班次服務時間為周一至五12:00至21:00、周六、日及公眾假期11:20至20:20
79X號線(粉嶺皇后山邨往返長沙灣)
- 延長服務時間
- 皇后山公共交通總站開出的班次服務時間為周一至五05:35至17:40、周六、日及公眾假期05:35至20:00
- 長沙灣(西)開出的班次服務時間為周一至五07:30、10:00至21:00、周六、日及公眾假期09:30至20:00
679號線(粉嶺皇后山邨往返中環香港站)
- 增加班次及新增由香港站開出的回程服務
- 皇后山公共交通總站開出的班次服務時間為周一至五(公眾假期除外)07:00及07:30
- 香港站開出的班次服務時間為周一至五(公眾假期除外)19:15
979號線(粉嶺皇后山邨往返中環香港站)
- 新增由香港站開出的回程服務
- 香港站開出的班次服務時間為周一至五(公眾假期除外)18:10
- 其他班次服務維持不變