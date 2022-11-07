皇都戲院70周年新世界發布新標誌 K11 Musea「夜上海」復刻夜總會晚宴

新世界發展復修及保育項目、一級歷史建築皇都戲院踏入70周年，新世界將在K11 MUSEA商場內獲米芝蓮一星中菜餐廳「夜上海」舉辦沉浸式歌舞晚宴《皇都之夜》，賓客除可享用參考50年代夜總會懷舊晚宴的菜色，並邀請到「香港DJ之父」Andrew Bull編排歌舞表演，與加拿大著名舞蹈家Katya Virshilas等為賓客呈獻復刻50至80年代舞廳經典表演。《皇都之夜》菜單將可於下月底或之前公開預訂，詳情留意「夜上海」餐廳的網頁及 社交媒體專頁。餐廳門口則會設置《皇都之夜》霓虹燈裝置，供公眾在本月底前「打卡」回味昔日美好年華。

為紀念皇都入70周年的《皇都之夜》晚宴，將以聲、色、藝復刻舊日香港「夜總會文化」，從裝潢開始，有經典酒紅色劇院帷幕，再有逾20件舊物包括50年代電影戲橋、多款舊戲票和昔日照片展示皇都戲院前世今生的打卡位。現時入戲院會食爆谷，舊年代戲院則飲蔗汁、食煨魷魚，《皇都之夜》將設置蔗汁和魷魚檔口。當晚菜單又會復刻50年代夜總會餐單，本地知名甜品大師Tony Wong並親自創作皇都「飛拱」造型甜品。